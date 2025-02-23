Чтоб не истерил. Психолог назвала черты «идеального мужчины»

Отметим, быть идеальным человеком довольно непросто и даже, скорее всего, невозможно. Однако поведение некоторых мужчин не просто не делает похожими их на совершенство, но и не укладывается ни в какие рамки. Так, встречаются, например, нарциссы. Недавно исследователи рассказали об одном из признаков таких людей (они, кстати, встречаются не только среди мужчин).