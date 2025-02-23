Чтоб не истерил. Психолог назвала черты «идеального мужчины»

В эфире радиостанции «Говорит Москва» она предложила вернуться к «базовой базе», где от мужчины требуются доблесть, храбрость, честь и достоинство. Кроме того, он должен держать слово.
«Это такие незапачканные слова. У мужчины должно быть чувство собственного достоинства. Мужчина не имеет права быть трусом. Мужчина никогда не должен быть истеричкой. И это все один человек», — сказала психолог.
Вместе с тем она признает, что мужчина может быть разным. В разговорах об идеале речь идет о стараниях и о том, как мы его себе представляем, подчеркнула психолог.
«У нас есть в голове идеальный принц, когда мы говорим об идеальном мужчине. Мы можем представлять себе разную картинку, но наполнение всегда будет одно. Это мужество и честь», — добавила Зара Арутюнян.
Эксперт заметила, что в современном мире от мужчины требуется и «большой кошелек», то есть обеспеченность, но она старается избегать этого правила.
Отметим, быть идеальным человеком довольно непросто и даже, скорее всего, невозможно. Однако поведение некоторых мужчин не просто не делает похожими их на совершенство, но и не укладывается ни в какие рамки. Так, встречаются, например, нарциссы. Недавно исследователи рассказали об одном из признаков таких людей (они, кстати, встречаются не только среди мужчин).