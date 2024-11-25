​Что значит «жди докс»?

С 2021 года в Китае за доксинг ввели уголовное наказание: нарушение закона карается лишением свободы до 5 лет и штрафом в размере 1 000 000 юаней. В России на данный момент такой практики нет, при этом публикация информации без согласия пользователя приравнивается к нарушению сетевого этикета и запрещается внутренними регламентами интернет-сообществ.