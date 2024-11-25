Хотя фраза «жди докс» уже стала популярной, не все до конца понимают ее значение. В каких ситуациях так говорят и откуда на самом деле произошло это выражение — читайте в справке aif.ru.
Что значит «жди докс»?
Доксинг — от английского слова docs, что в переводе означает «документы», — это сбор и разглашение конфиденциальной информация человека в сети Интернет без его согласия. Место жительства, номер мобильного телефона, а иногда и место нахождения, пароли и личные данные, — подвергнуться доксингу может любая информация.
Фразы «жди докс» или «я тебя доксну» можно расценивать как угрозу: обычно в этом случае на человека готовится кибератака, результатом которой станет публичное обнародование всей собранной мошенниками и провокаторами информации о пользователе. Нередко «доксеры» взламывают и страницы в социальных сетях, вымогая при этом деньги.
В последние годы доксинг стал широко распространенным явлением и одним из действенных способов шантажа. С появлением информационных технологий атаки на личные кабинеты пользователей в социальных сетях и других платформах происходят повсеместно. Предотвратить распространение доксинга поможет тщательная верификация всех аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах, а также установление надежных многозначных паролей.
С 2021 года в Китае за доксинг ввели уголовное наказание: нарушение закона карается лишением свободы до 5 лет и штрафом в размере 1 000 000 юаней. В России на данный момент такой практики нет, при этом публикация информации без согласия пользователя приравнивается к нарушению сетевого этикета и запрещается внутренними регламентами интернет-сообществ.