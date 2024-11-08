Что значит заочное решение суда

Словари предлагают использовать слово «заочно» в случаях, когда какое-либо действие происходит в отсутствие человека, которого оно касается. В этом значении оно пришло и в юридическую терминологию — заочным решением называют такое, которое суд вынес в отсутствии ответчика или подсудимого, когда речь идет об уголовном деле. Эта процедура позволят сэкономить процессуальное время и государственные расходы на осуществление правосудия, а также имеет цель воздействовать на недобросовестного участника процесса.
Что значит заочное производство в гражданском процессе?
Заочному производству посвящена глава 22 Гражданского процессуального кодекса РФ (ГПК РФ). В доктрине этот вид производства называют упрощенным. Такой порядок представляет собой своеобразную санкцию для ответчика, который пренебрег своими процессуальными правами и обязанностями.
Суд рассматривает дело в порядке заочного производства в случае, если ответчик не пришел на рассмотрение своего дела. Причем если ответчиков в деле несколько, для вынесения заочного решения нужно, чтобы в процесс не явился ни один из них.
Вынести решение в отсутствие одной из сторон — право, а не обязанность суда. Если истец (тот, кто подал иск) настаивает на присутствии ответчика при вынесении решения, судья не вправе игнорировать его волю и должен отложить рассмотрение дела, дополнительно сообщив об этом ответчику.
Что делать ответчику, несогласному с заочным решением по гражданскому делу?
Ответчик может подать заявление об отмене заочного решения в течение семи дней с момента, когда получил копию документа. Суд в течение десяти дней отменит вынесенный акт в случае, если сторона докажет, что не явилась в суд по уважительной причине и назначит новую дату рассмотрения. Если ответчик не пришел на заседание по неуважительной причине, но не согласен с решением, он в течение месяца со дня вынесения определения об отказе в отмене заочного решения может подать апелляционную жалобу.
Что значит заочное производство в уголовном процессе?
Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ), в отличие от ГПК РФ, не содержит понятия «заочное производство», но его используют теоретики для описания судебного процесса, проводимого без подсудимого. Эта процедура направлена на противодействие тем, кто скрывается от правосудия.
Основания для рассмотрения уголовного дела в заочном порядке закреплены в ч.ч. 4−5 ст. 247 УПК РФ. Во-первых, суд может рассматривать дело в отсутствие подсудимого, если сам участник процесса об этом просит. Это допустимо только для преступлений небольшой и средней тяжести. Вместе с тем, правоведы и практики говорят, что таким правом участники процесса пользуются крайне редко. Во-вторых, эта процедура может быть применена при рассмотрении дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, если подсудимый находится за границей и (или) намеренно уклоняется от явки в суд. В остальных ситуациях суд без подсудимого состояться не может.