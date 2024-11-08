Что значит заочное решение суда

Основания для рассмотрения уголовного дела в заочном порядке закреплены в ч.ч. 4−5 ст. 247 УПК РФ. Во-первых, суд может рассматривать дело в отсутствие подсудимого, если сам участник процесса об этом просит. Это допустимо только для преступлений небольшой и средней тяжести. Вместе с тем, правоведы и практики говорят, что таким правом участники процесса пользуются крайне редко. Во-вторых, эта процедура может быть применена при рассмотрении дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, если подсудимый находится за границей и (или) намеренно уклоняется от явки в суд. В остальных ситуациях суд без подсудимого состояться не может.