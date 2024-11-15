Что значит слово «туше»

Оппоненты в горячем споре тоже могут бросить: «Туше!» Это значит, что один из спорящих признал свое поражение, считает, что собеседник доказал свою правоту и аргументов против больше нет. В разговорную речь это слово пришло из спорта — там оно тоже означает «поражение».