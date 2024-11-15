Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что значит слово «туше»

Aif.ru разобрался, почему проигравший в споре говорит: «Туше!».

Источник: Reuters

Термин «туше» (с ударением на последний слог) пришел из французского языка — toucher — и означает «трогать, прикасаться». Оно больше знакомо любителям борьбы и фехтования, но присутствует и в культуре — музыке и живописи, а также нашло свое место в словарном запасе швей и модельеров. Подробнее о таком многозначном слове — в справке aif.ru.

Что такое туше в музыке?

Этим термином в музыкальной сфере называют прикосновения к инструменту, которые придают особинку звучанию, то есть манеру игры музыканта. Немецко-французский музыкант и музыковед Альберт Швейцер в своей книге «Жизнь и мысли» писал: «Хорошо звучащее туше́ выполняется максимально быстрыми и легкими нажатиями клавиш».

Что такое туше в спорте?

Что такое французское «туше» знают не понаслышке борцы и фехтовальщики. В спортивной борьбе так называют ситуацию, когда борец падает на мат и прикасается к нему одновременно обеими лопатками. В фехтовании туше — это укол или удар в поражаемое пространство противника.

Что такое туше в живописи?

Это слово обозначает особую манеру нанесения красок или штрихов по аналогии с музыкой.

Что такое туше одежды?

Швеи и модельеры называют туше ощущения ткани — то, какой материал на ощупь. Описание туше может включать следующие характеристики: шелковистая, плотная, мягкая, упругая, ворсистая и т. д. Л. В. Орленко в «Терминологическом словаре одежды» пишет, что термин «туше» применяют не только к ткани, но и к коже и меху.

Почему в споре говорят «туше»?

Оппоненты в горячем споре тоже могут бросить: «Туше!» Это значит, что один из спорящих признал свое поражение, считает, что собеседник доказал свою правоту и аргументов против больше нет. В разговорную речь это слово пришло из спорта — там оно тоже означает «поражение».