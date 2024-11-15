Что значит слово «туше»

Термин «туше» (с ударением на последний слог) пришел из французского языка — toucher — и означает «трогать, прикасаться». Оно больше знакомо любителям борьбы и фехтования, но присутствует и в культуре — музыке и живописи, а также нашло свое место в словарном запасе швей и модельеров. Подробнее о таком многозначном слове — в справке aif.ru.
Что такое туше в музыке?
Этим термином в музыкальной сфере называют прикосновения к инструменту, которые придают особинку звучанию, то есть манеру игры музыканта. Немецко-французский музыкант и музыковед Альберт Швейцер в своей книге «Жизнь и мысли» писал: «Хорошо звучащее туше́ выполняется максимально быстрыми и легкими нажатиями клавиш».
Что такое туше в спорте?
Что такое французское «туше» знают не понаслышке борцы и фехтовальщики. В спортивной борьбе так называют ситуацию, когда борец падает на мат и прикасается к нему одновременно обеими лопатками. В фехтовании туше — это укол или удар в поражаемое пространство противника.
Что такое туше в живописи?
Это слово обозначает особую манеру нанесения красок или штрихов по аналогии с музыкой.
Что такое туше одежды?
Швеи и модельеры называют туше ощущения ткани — то, какой материал на ощупь. Описание туше может включать следующие характеристики: шелковистая, плотная, мягкая, упругая, ворсистая
Почему в споре говорят «туше»?
Оппоненты в горячем споре тоже могут бросить: «Туше!» Это значит, что один из спорящих признал свое поражение, считает, что собеседник доказал свою правоту и аргументов против больше нет. В разговорную речь это слово пришло из спорта — там оно тоже означает «поражение».