Что значит слово «пруф»

Слово «пруф» пришло в русский из английского, где существительное «proof» означает «доказательство», а глагол «prove» — «доказывать». В Словаре современного английского языка Лонгмана указано следующее значение слова «proof»: «Proof is information, documents, etc. that show that something is true», то есть «это информация, документы и другие источники, которые подтверждают, что что-то верно».