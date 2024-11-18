Что значит слово «пруф»

Слово «пруф» пришло в русский из английского, где существительное «proof» означает «доказательство», а глагол «prove» — «доказывать». В Словаре современного английского языка Лонгмана указано следующее значение слова «proof»: «Proof is information, documents, etc. that show that something is true», то есть «это информация, документы и другие источники, которые подтверждают, что что-то верно».
В России это заимствованное слово особенно распространено в интернет-среде, где его используют при обсуждении животрепещущих историй или заявлений, которые вызывают сомнения. В комментариях к таким публикациям можно встретить выражения: «где пруфы?», «пруфани» и другие производные.
Способы подтверждения тоже имеют свои названия, например, proofpick — это достоверное изображение, а prooflink — ссылка на оригинальный источник информации.
Где еще можно встретить слово «пруф» кроме Интернета?
Слово «пруф» также используют в качестве специальной терминологии. Например, в нумизматике так называют экземпляры монет, выпущенные на пробу. Их отличительная особенность — зеркальная основа и матовые выпуклые элементы. Такие монеты особенно ценны у коллекционеров — стоят намного дороже других из тиража, выпущенных в оборот.
В англоязычных странах термин «proof» обозначает крепость алкоголя, наряду с градусами и процентами (% vol./ % об.) в других местах по миру. Один пруф равен двум градусам.