Что значит слово «пруф»

В России это заимствованное слово особенно распространено в интернет-среде, где его используют при обсуждении животрепещущих историй или заявлений, которые вызывают сомнения. В комментариях к таким публикациям можно встретить выражения: «где пруфы?», «пруфани» и другие производные.