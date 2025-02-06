Что значит слово кринж или кринге

Слово «кринж» или «кринге», как иногда его произносят, стремительно ворвалось в нашу повседневную речь, а в особенности в молодежный сленг. Что оно означает на самом деле и в каких ситуациях его уместно использовать — в материале aif.ru.
Что означает слово «кринж» и когда его можно использовать?
Подростковый сленг часто кажется странным и непонятным для более старших поколений, однако некоторые слова и выражения завоевали популярность и среди взрослых, а их употребление приобрело разные смысловые и ситуативные оттенки.
В русском языке фраза как сохранила свое основное значение, так и приобрела более широкий контекст.
Обычно так говорят в ситуациях, когда происходящее шокирует человека или заставляет испытывать непонимание и удивление. Слово «кринж» может использоваться и для описания ситуации, которая вызывает дискомфорт, неловкость и желание «провалиться сквозь землю». При этом фраза широко распространена как среди пользователей сети Интернет, так и среди геймеров и игроманов, — именно в этом сообществе она и возникла впервые как реакция на ошибки и неправильные действия среди противников или членов собственной игровой команды.
Впоследствии слово «кринж», а также производное от него прилагательное «кринжовый», глагол «кринжевать» и даже еще одна сленговая форма существительного «кринжатина» стали синонимом известного выражения — «испанский стыд». Оно используется для передачи чувства смущения, дискомфорта и замешательства от странных, порой вопиющих поступков другого человека, или же когда кто-то другой попадает в неловкую ситуацию.