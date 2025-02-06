Что значит слово кринж или кринге

Обычно так говорят в ситуациях, когда происходящее шокирует человека или заставляет испытывать непонимание и удивление. Слово «кринж» может использоваться и для описания ситуации, которая вызывает дискомфорт, неловкость и желание «провалиться сквозь землю». При этом фраза широко распространена как среди пользователей сети Интернет, так и среди геймеров и игроманов, — именно в этом сообществе она и возникла впервые как реакция на ошибки и неправильные действия среди противников или членов собственной игровой команды.