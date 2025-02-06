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Что значит слово кринж или кринге

Почему это выражение так популярно и в каких ситуациях его уместно использовать — в материале aif.ru.

Источник: Газета.Ру

Слово «кринж» или «кринге», как иногда его произносят, стремительно ворвалось в нашу повседневную речь, а в особенности в молодежный сленг. Что оно означает на самом деле и в каких ситуациях его уместно использовать — в материале aif.ru.

Что означает слово «кринж» и когда его можно использовать?

Подростковый сленг часто кажется странным и непонятным для более старших поколений, однако некоторые слова и выражения завоевали популярность и среди взрослых, а их употребление приобрело разные смысловые и ситуативные оттенки.

Слово «кринж», уже ставшее популярным среди людей разных возрастов, пришло в русский язык из английского, где «cringe» означает «съеживаться», «содрогаться» или «испытывать неловкость».

В русском языке фраза как сохранила свое основное значение, так и приобрела более широкий контекст.

Обычно так говорят в ситуациях, когда происходящее шокирует человека или заставляет испытывать непонимание и удивление. Слово «кринж» может использоваться и для описания ситуации, которая вызывает дискомфорт, неловкость и желание «провалиться сквозь землю». При этом фраза широко распространена как среди пользователей сети Интернет, так и среди геймеров и игроманов, — именно в этом сообществе она и возникла впервые как реакция на ошибки и неправильные действия среди противников или членов собственной игровой команды.

Впоследствии слово «кринж», а также производное от него прилагательное «кринжовый», глагол «кринжевать» и даже еще одна сленговая форма существительного «кринжатина» стали синонимом известного выражения — «испанский стыд». Оно используется для передачи чувства смущения, дискомфорта и замешательства от странных, порой вопиющих поступков другого человека, или же когда кто-то другой попадает в неловкую ситуацию.