Что значит «насыпать ногтей в сообщение» и почему это многих бесит

«Каждое поколение хочет иметь свой язык, относительно закрытый, ну и даже может издеваться над другими поколениями, над старшими. Так что это, мне кажется, очень естественный процесс. А как быть тем, кто постарше? Ну, я думаю, что здесь две стратегии: либо оставаться таким, как ты есть, и оставаться со своим поколением, для которого эти приемы были актуальны: скобочки, “ах-ах-ах” и так далее; либо пытаться молодиться, но это иногда вызывает усмешку, иногда к этому относятся иронически молодые люди», — отметил эксперт.