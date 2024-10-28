Что значит «насыпать ногтей в сообщение» и почему это многих бесит

Одним из популярных сленговых выражений у современных подростков стало «насыпать ногтей» или «дед ногтей насыпал». Таким образом молодое поколение иронизирует над популярной привычкой интернет-общения взрослых.
Что за «ногти насыпал дед»?
«Ногтями» подростки называют скобочки или значок «)», который часто можно встретить в переписке. Появилось это сленговое выражение из-за того, что скобки по форме похожи на остриженные ногти.
Люди, которым за тридцать помнят, как возник тренд ставить скобочки вместо смайлика. Сначала для выражения эмоций в интернет-сообщениях использовали несколько символов, которые можно найти на клавиатуре. Например, двоеточие, дефис и закрывающаяся скобка обозначали улыбку, радость — :-). А тот же набор знаков, но с открывающейся скобкой — грусть, печаль — :-(.
Впоследствии в таких комбинациях начали сокращать количество символов: сначала пользователи отказались от носа-тире, а затем и от глаз-двоеточия. Осталась только скобочка, обозначавшая рот, и этот знак стал главным эмоциональным символом в интернет-переписке. При этом появился тренд ставить не одну, а много скобочек.
Многие современные подростки воспринимают этот символ как нечто устаревшее и относятся к нему с изрядной долей иронии. Молодежь предпочитает скобочкам эмодзи, но зачастую для старших поколений — совсем неожиданные. Например, тот же смех они выражают с помощью эмодзи с изображением стула или черепа.
Как рассказал Business FM лингвист, доктор филологических наук, профессор РГГУ и НИУ ВШЭ Максим Кронгауз, то, что подростки высмеивают интернет-привычки взрослых, является нормальным процессом.
«Каждое поколение хочет иметь свой язык, относительно закрытый, ну и даже может издеваться над другими поколениями, над старшими. Так что это, мне кажется, очень естественный процесс. А как быть тем, кто постарше? Ну, я думаю, что здесь две стратегии: либо оставаться таким, как ты есть, и оставаться со своим поколением, для которого эти приемы были актуальны: скобочки, “ах-ах-ах” и так далее; либо пытаться молодиться, но это иногда вызывает усмешку, иногда к этому относятся иронически молодые люди», — отметил эксперт.