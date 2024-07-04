Что значит фраза «лучшее — враг хорошего»?

Этот афоризм не исконно русский — составители словарей в поиске истоков выражения отсылают к Франции и писателю и философу Вольтеру. Именно эта личность неоднократно использовала в своих произведениях французский аналог «Le mieux est ennemi du bien». Кроме него, к авторам устойчивого выражения причисляли и Джиованни Мальпагини, итальянского автора, и Уильяма Шекспира, но откуда оно пошло на самом деле — не известно.
В «Словаре разговорных выражений» представлено следующее толкование этого афоризма: «не следует улучшать то, что и так хорошо». В разговорной речи его обычно используют, когда хотят объяснить собеседнику, что может быть и не стоит стремиться усовершенствовать что-либо — это может не получиться, а то хорошее, что уже сделано, будет испорчено.
Современные эксперты связывают фразу «лучшее — враг хорошего» с актуальным понятием «перфекционизм». По мнению психолога Маргариты Лопуховой, во фразу скрыт следующий смысл: важно находить баланс в своих действиях, поскольку постоянное стремление к совершенствованию может привести к перфекционизму (человек считает, что в любом деле может достичь идеала; внутренний голос постоянно критикует такого человека, заставляя сомневаться в своих силах. — Прим. ред.). Это состояние обычно негативно сказывается на завершении задач. По мнению эксперта, фраза напоминает о значимости равновесия между стремлением к развитию и признанием ценности уже достигнутого. Иногда важно остановиться, вдохновиться и оценить свои текущие достижения.