Что значит фраза «лучшее — враг хорошего»?

Современные эксперты связывают фразу «лучшее — враг хорошего» с актуальным понятием «перфекционизм». По мнению психолога Маргариты Лопуховой, во фразу скрыт следующий смысл: важно находить баланс в своих действиях, поскольку постоянное стремление к совершенствованию может привести к перфекционизму (человек считает, что в любом деле может достичь идеала; внутренний голос постоянно критикует такого человека, заставляя сомневаться в своих силах. — Прим. ред.). Это состояние обычно негативно сказывается на завершении задач. По мнению эксперта, фраза напоминает о значимости равновесия между стремлением к развитию и признанием ценности уже достигнутого. Иногда важно остановиться, вдохновиться и оценить свои текущие достижения.