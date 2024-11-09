Что значит «до нашей эры»

А в 731 году другой монах — Беда Достопочтенный, известный в истории как летописец англосаксонской истории, предложил вести отчет и в обратном направлении от Рождества Христова. Так возникло понятие «до нашей эры». Именно тогда стали активно использовать эту систему отсчета. После него Западная Европа стала переходить на новый календарь.