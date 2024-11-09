Что значит «до нашей эры»

До нашей эры — это обозначение времени, которое используется в исторической хронологии для указания дат, произошедших до начала нашей эры.
Наша эра — текущий период времени, начиная с 1 года по юлианскому и григорианскому календарям.
Соответственно, все события, предшествовавшие 1 году нашей эры, относятся к периоду до нашей эры.
Счет лет «до нашей эры» в исторической науке используется для того, чтобы иметь общую точку отсчета при изучении исторических событий и процессов в разных странах и культурах. Это позволяет историкам более точно и объективно описывать и анализировать прошлое, сопоставлять различные исторические периоды и события.
Кто придумал нашу эру?
Понятия «до нашей эры» и «наша эра» появились в шестом веке после Рождества Христова. В 525 году монах Дионисий Малый по поручению папы римского Иоанна I занялся календарными расчетами даты Воскресения Христова для составления новой «пасхальной таблицы». Так он высчитал время рождения Иисуса Христа, основываясь на Священном Писании. Правда, ученые считают, что он обсчитался на три-четыре года.
А в 731 году другой монах — Беда Достопочтенный, известный в истории как летописец англосаксонской истории, предложил вести отчет и в обратном направлении от Рождества Христова. Так возникло понятие «до нашей эры». Именно тогда стали активно использовать эту систему отсчета. После него Западная Европа стала переходить на новый календарь.
Когда современное летоисчисление появилось в России?
В России современное летоисчисление ввел Петр I, издавший в 1699 году указ, которым предписывалось вместо 1 января 7208 года «от сотворения мира» считать 1 января 1700 года «от рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». Тогда же начало года стали отсчитывать с 1 января, а не с 1 сентября.
Только к XIX веку все христианские государства начали использовать единую точку отсчета времени, которая нам известна как «наша эра».