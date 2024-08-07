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Что значит «до морковкина заговенья»?

Разбираемся, какое отношение морковка имеет к религии.

Источник: Nick Fewings/CC0

Слово «заговенье» произошло от глагола «говеть» в значении «поститься». В современном русском языке оно практически не встречается — исключение составляют православные праздники и дни поста. Заговеньем называют последние дни перед чередой ограничений, как физических, так и духовных. В отличие от него, знакомое россиянам разговенье означает выход из воздержания, например, на Пасху нужно разговеться крашенками и куличом после долгого Великого поста.

Пост предполагает отказ от продуктов животного происхождения: мяса, молока, масла, яиц и кисломолочных продуктов, а также в некоторые дни, например, Чистый понедельник или Великую пятницу, нужно совсем отказаться от пищи. Морковь никогда не входила в список «запрещенки» и отказываться от ее употребления, то есть говеть, не было необходимости, поэтому выражение «до морковкина заговенья» фактически оксюморон — объединены слова, противоречащие друг другу.

Фразу «до морковкина заговенья» говорят, когда хотят подчеркнуть неизвестность, так же как и «когда рак на горе свистнет». Она значит «неопределенно долго, до времени, которое никогда не наступит; до бесконечности».