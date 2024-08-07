Что значит «до морковкина заговенья»?

Пост предполагает отказ от продуктов животного происхождения: мяса, молока, масла, яиц и кисломолочных продуктов, а также в некоторые дни, например, Чистый понедельник или Великую пятницу, нужно совсем отказаться от пищи. Морковь никогда не входила в список «запрещенки» и отказываться от ее употребления, то есть говеть, не было необходимости, поэтому выражение «до морковкина заговенья» фактически оксюморон — объединены слова, противоречащие друг другу.