Что значит для сотрудника увольнение по соглашению сторон

«Такой способ увольнения подразумевает, что обе стороны — работник и работодатель — договорились об определенных условиях увольнения. Это может быть точная дата увольнения: как вариант, без отработки положенных двух недель. Также к таким условиям можно отнести компенсацию при увольнении, ДМС до конца периода и другие бонусы, существующие в компании», — рассказала Екатерина Шпилевая.