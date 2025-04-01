Что значит для сотрудника увольнение по соглашению сторон

Увольнение по соглашению сторон — ситуация, когда сотрудник и работодатель достигают договоренности о прекращении трудовых отношений. Этот способ расторжения трудового договора становится все более распространенным, поскольку предоставляет определенную гибкость и выгоды обеим сторонам.
Что означает увольнение по соглашению сторон и удобно ли это?
Увольнение по соглашению сторон — это официальный способ расторжения трудового договора, предусмотренный Трудовым кодексом РФ. В отличие от увольнения по инициативе работодателя или по собственному желанию, этот вариант требует взаимного согласия и оформляется в виде письменного соглашения.
При каких условиях можно уволиться таким способом и почему это удобно — рассказала aif.ru руководитель отдела по управлению персоналом одной из московских медиакомпаний Екатерина Шпилевая.
«Такой способ увольнения подразумевает, что обе стороны — работник и работодатель — договорились об определенных условиях увольнения. Это может быть точная дата увольнения: как вариант, без отработки положенных двух недель. Также к таким условиям можно отнести компенсацию при увольнении, ДМС до конца периода и другие бонусы, существующие в компании», — рассказала Екатерина Шпилевая.
Эксперт отметила, что данный способ увольнения является выгодным для сотрудника, поскольку он предполагает наличие любых плюсов к стандартному увольнению по предложению работодателя и взаимному согласованию.