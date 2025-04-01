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Что значит для сотрудника увольнение по соглашению сторон

Aif.ru выяснил у эксперта по управлению персоналом, выгодно ли это для работника.

Источник: Freepik.com/CC0

Увольнение по соглашению сторон — ситуация, когда сотрудник и работодатель достигают договоренности о прекращении трудовых отношений. Этот способ расторжения трудового договора становится все более распространенным, поскольку предоставляет определенную гибкость и выгоды обеим сторонам.

Что означает увольнение по соглашению сторон и удобно ли это?

Увольнение по соглашению сторон — это официальный способ расторжения трудового договора, предусмотренный Трудовым кодексом РФ. В отличие от увольнения по инициативе работодателя или по собственному желанию, этот вариант требует взаимного согласия и оформляется в виде письменного соглашения.

При каких условиях можно уволиться таким способом и почему это удобно — рассказала aif.ru руководитель отдела по управлению персоналом одной из московских медиакомпаний Екатерина Шпилевая.

«Такой способ увольнения подразумевает, что обе стороны — работник и работодатель — договорились об определенных условиях увольнения. Это может быть точная дата увольнения: как вариант, без отработки положенных двух недель. Также к таким условиям можно отнести компенсацию при увольнении, ДМС до конца периода и другие бонусы, существующие в компании», — рассказала Екатерина Шпилевая.

Эксперт отметила, что данный способ увольнения является выгодным для сотрудника, поскольку он предполагает наличие любых плюсов к стандартному увольнению по предложению работодателя и взаимному согласованию.