Что значит «чур меня» и почему это говорят от испуга

Выражение уходит корнями в славянскую мифологию. В древности на Руси верили, что злые духи постоянно вмешиваются в жизнь людей, строят козни, пугают и сбивают с пути праведного. Вот как раз чтобы защититься от сил зла, призывали покровителя рода, а им у славян считался Чур или Щур. Отсюда, кстати, и слово «пращур» — предок. То есть славяне-язычники в стрессовых ситуациях обращались к своим предкам с просьбой о помощи и защите.