Что значит «чур меня» и почему это говорят от испуга

Есть популярное выражение — «чур меня». Чаще всего так говорят, когда сильно пугаются или хотят отвести беду. Но что на самом деле означает эта фраза и какой смысл в нее вкладывали наши предки? Об этом — в справке aif.ru.
Выражение уходит корнями в славянскую мифологию. В древности на Руси верили, что злые духи постоянно вмешиваются в жизнь людей, строят козни, пугают и сбивают с пути праведного. Вот как раз чтобы защититься от сил зла, призывали покровителя рода, а им у славян считался Чур или Щур. Отсюда, кстати, и слово «пращур» — предок. То есть славяне-язычники в стрессовых ситуациях обращались к своим предкам с просьбой о помощи и защите.
В мифологии Чур был охранником границ и внуком бога Сварога, который создал землю. Как раз Чур явился к славянам, чтобы помочь поделить землю между ними. Поэтому до сих пор при дележке чего бы то ни было люди кричат: «Чур, это мое!».