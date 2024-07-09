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Что значат цифры в названии вагона — 2к, 3э, 2ш?

При покупке билета, стоит обратить внимание на все буквы и цифры в названии.

Источник: Минтранс Хабаровского края

При выборе билетов, часто можно столкнуться с различными обозначениями. Например, 2к, 3э, 2ш. Эти буквы и цифры могут вызвать непонимание и затруднить выбор подходящего места для пассажира.

Какие цифры используют в названии вагонов?

Есть цифры 1,2 и 3. Единица — это вагоны класса Люкс и СВ. Купейные вагоны обозначают цифрой 2. А вагон открытого типа с местами лежания — плацкарт — обозначают цифрой 3.

Что такое 2ш в названии вагона поезда?

В поездах РЖД, купе 2ш — четырехместное спальное купе. Этот класс обслуживания является более экономичным вариантом. Пассажиры могут рассчитывать в этом купе на кондиционер и биотуалет.

Что такое 2к в названии вагона поезда?

2к — купе классик. В таких вагонах четырехместные купе без дополнительных услуг. То есть в стоимость входит: вода, тапочки, влажная салфетка, постельное белье. В вагоне будет туалет, кондиционер, розетки 220 В и может быть Wi-Fi, но услуга не гарантирована. То есть в вагоне предусмотрены базовые удобства.

Что такое 3э в названии поезда?

Вагоны с маркировкой 3Э являются самыми комфортными среди плацкарта. В них есть кондиционер, биотуалет и запрещен провоз животных. Перевозить группы детей в таких вагонах запрещено.