Что значат цифры в названии вагона — 2к, 3э, 2ш?

2к — купе классик. В таких вагонах четырехместные купе без дополнительных услуг. То есть в стоимость входит: вода, тапочки, влажная салфетка, постельное белье. В вагоне будет туалет, кондиционер, розетки 220 В и может быть Wi-Fi, но услуга не гарантирована. То есть в вагоне предусмотрены базовые удобства.