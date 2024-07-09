Что значат цифры в названии вагона — 2к, 3э, 2ш?

При выборе билетов, часто можно столкнуться с различными обозначениями. Например, 2к, 3э, 2ш. Эти буквы и цифры могут вызвать непонимание и затруднить выбор подходящего места для пассажира.
Какие цифры используют в названии вагонов?
Есть цифры 1,2 и 3. Единица — это вагоны класса Люкс и СВ. Купейные вагоны обозначают цифрой 2. А вагон открытого типа с местами лежания — плацкарт — обозначают цифрой 3.
Что такое 2ш в названии вагона поезда?
В поездах РЖД, купе 2ш — четырехместное спальное купе. Этот класс обслуживания является более экономичным вариантом. Пассажиры могут рассчитывать в этом купе на кондиционер и биотуалет.
Что такое 2к в названии вагона поезда?
2к — купе классик. В таких вагонах четырехместные купе без дополнительных услуг. То есть в стоимость входит: вода, тапочки, влажная салфетка, постельное белье. В вагоне будет туалет, кондиционер, розетки 220 В и может быть Wi-Fi, но услуга не гарантирована. То есть в вагоне предусмотрены базовые удобства.
Что такое 3э в названии поезда?
Вагоны с маркировкой 3Э являются самыми комфортными среди плацкарта. В них есть кондиционер, биотуалет и запрещен провоз животных. Перевозить группы детей в таких вагонах запрещено.