Двенадцать военнослужащих 24-й бригады ВСУ, находившихся в сбитом украинцами транспортном самолете Ил-76, доставлявших их домой, похоронили во Львове как погибших в российском плену, сообщает EDaily. Накануне украинские СМИ буднично сообщили, что во Львове похоронили военнослужащих 24-й бригады ВСУ, которые «погибли в российском плену».
Военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин считает, что украинская сторона долгое время не могла решиться на официальное признание трагедии из-за ее политической токсичности.
«Киев десятилетиями культивировал образ “невинной жертвы”, поэтому признание собственных потерь, особенно в масштабах, многократно превышающих официальные данные, для них категорически неприемлемо. Хотя доказательства — включая данные о пуске ракеты из района Петровки — были очевидны с первых дней, украинская сторона предпочла путь откровенной лжи. Это не просто вопрос статистики — это фундаментальный провал всей их пропагандистской конструкции», — пояснил он в беседе с ВФокусе Mail.
По мнению Дандыкина, решение о признании могло быть принято под давлением западных спонсоров, которые предпочли «игру в объективность» попыткам дальнейшего сокрытия очевидных фактов. «Не прошло и полутора лет, как признали то, что случилось. Наверное, наступил момент, когда не признавать очевидного стало невозможно», — отметил военный аналитик.
24-я отдельная механизированная бригада ВСУ сообщила о захоронении украинских военнослужащих, погибших при крушении Ил-76.
«Общая молитва и прощание с нашими собратьями, погибшими в плену при крушении российского самолета Ил-76 24 января 2024 года. <…> Их тела удалось вернуть только сейчас. Сегодня мы провели их в последний путь», — написали представители бригады.
Цена молчания
На борту самолета находились не только украинские пленные, но и российский экипаж, военная полиция — всего 74 человека, напомнил Дандыкин. «Это не просто трагедия, а акт чистейшего терроризма. Все параметры перевозки были заранее согласованы между сторонами, включая маршрут и количество пленных. Именно после этого инцидента схему обменов пришлось кардинально менять — сейчас они проходят исключительно наземным путем через Белоруссию», — подчеркнул капитан 1-го ранга в запасе.
Признание украинской стороной гибели своих военнослужащих может быть связано с внутриполитическими процессами в стране. По мнению эксперта, это решение могло быть продиктовано необходимостью демонстрации «ответственности» перед западными партнерами в условиях возможных кадровых изменений в украинском руководстве.
Напомним, Российя объявила в международный розыск Николая Дзямана — командира бригады, ответственного за атаку на транспортный самолет. СК квалифицировал иницидент как теракт против гражданского воздушного судна, осуществлявшего гуманитарную миссию по обмену пленными. На сегодняшний день работы по установлению других соучастников преступления, включая высших военных должностных лиц украинского Минобороны, продолжаются.
Дарья Баева