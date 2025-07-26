Что заставило признаться Киев: в ВСУ захоронили погибших при крушении Ил-76

На борту самолета находились не только украинские пленные, но и российский экипаж, военная полиция — всего 74 человека, напомнил Дандыкин. «Это не просто трагедия, а акт чистейшего терроризма. Все параметры перевозки были заранее согласованы между сторонами, включая маршрут и количество пленных. Именно после этого инцидента схему обменов пришлось кардинально менять — сейчас они проходят исключительно наземным путем через Белоруссию», — подчеркнул капитан 1-го ранга в запасе.