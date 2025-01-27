Что заменит помидоры? Врач рассказал, что томаты жизненно нужны круглый год

В последние годы врачи всего мира без устали повторяют, что мы ежедневно должны съедать ежедневно не менее 450−500 г овощей и фруктов. Заменять их маринадами и соленьями нельзя, но допускаются замороженные дары природы, сушеные и приготовленные с помощью тепловой обработки. Но часть их нужно есть свежими.
Принцип эссенциальности
Может быть можно из этого количества исключить помидоры вообще? Все-таки сейчас их цена просто непомерная для многих.
"В вопросах замены какого-то продукта другими, нужно исходить из принципа эссенциальности, — говорит aif.ru кандидат медицинских наук, врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов. — В продуктах есть так называемые эссенциальные вещества, которые обязательно нужны организму человека. Самый типичный их пример — витамины и минералы (макро- и микроэлементы). Но в принципе, их гораздо больше. Их смысл в том, что их ничем нельзя заменить, и нужно регулярно получать с питанием.
Поскольку, большинство витаминов содержится во многих продуктах, ими можно заменять друг друга. Например, все знают, что витамина С очень много в черной смородине. Но с другой стороны, его можно получать в достаточных дозах из массы других фруктов, ягод и овощей. То есть, в этом плане смородина вполне заменима.
А теперь представьте, что витамин С есть только с смородине. Следовательно, ее заменить нечем, и она является эссенциальным продуктом. Так вот как ни странно, в помидоре есть вещество, отсутствующее практически во всех других продуктах. Это ликопин — он является уникальным каротиноидом с массой полезных эффектов для здоровья. И следовательно, отказываясь от помидоров вне короткого сезона их созревания, ваш организм практически не будет его получать".
Так ли уж нужен ликопин?
"У ликопина много полезных эффектов, — говорит врач. — Он защищает от многих видов рака, сердечно-сосудистых заболеваний (снижает холестерин и благотворно влияет на сосуды), нейродегенеративных заболеваний (болезни Альцгеймера, Паркинсона, ишемическая болезнь мозга). Будучи антиоксидантом ликопин тормозит старение. Следовательно, из-за его недостатка организм будет быстрее стареть, а возрастные болезни станут развиваться раньше.
Вспомните, что в СССР свежих овощей зимой почти не было, а помидоров не было вообще. И хорошо известно, что люди тогда в целом старели быстрее. Современных здоровых пожилых людей в возрасте 65−70 лет в то время практически не было. И думаю, одна из главных причин этого, возможность питаться овощами круглый год. И в том числе, помидорами, поскольку им адекватной замены нет".
Как повысить усвоение ликопина из томатов?
Конечно, из-за цены есть сейчас свежие помидоры каждый день могут позволить себе не все. Но это нужно делать эпизодически, хотя бы раз в неделю. Ликопин достаточно долго сохраняется в организме. Плюс, есть еще несколько способов обеспечить его поступление в организм.
Во-первых, нужно обязательно включать в питание продукты из томатов — сок, пасту, пюре, помидоры в собственном соку, лечо и даже кетчуп и другие соусы с томатами. Они тоже снабжают организм ликопином, и из них он усваивается лучше, чем из свежих помидоров. Их недостаток в том, что они богаты солью, и для многих это противопоказание. Особенно для сердечников, а ведь им ликопин нужен в первую очередь.
Во-вторых, можно повысить КПД полезного действия самих помидоров, в том числе и бледных зимних, содержащих меньше ликопина (о его концентрации свидетельствует цвет, чем он насыщеннее, тем этого вещества больше, ведь оно является красным пигментом). Для этого помидоры лучше есть не сырыми, полезнее их слегка припустить или включать в состав овощных гарниров и рагу. Став мягкими, они легче отдают ликопин и он больше усваивается нашим организмом. Еще сильнее его всасывание увеличивает растительное масло. Его надо обязательно добавлять в гарниры и салаты с помидорами, чтобы сделать их еще полезнее.
Замена — есть, но де факто — её нет
"Часто вспоминают, что ликопин есть не только в помидорах, — говорит Константин Спахов. — Действительно, он ещё встречается в арбузе, розовом грейпфруте, шиповнике и в экзотических гуаве и папайе. Ничего не имею против этих продуктов, но питаться ими регулярно круглый год еще труднее, чем помидорами. И поэтому, главным источником ликопина в питании почти во всем мире являются томаты и продукты из них.
Некоторые еще любят принимать биоактивные вещества в таблетках. Есть БАДы с ликопином. Но стоят они обычно тоже недешево, во-первых. А во-вторых, подобные вещества лучше получать в натуральном виде из продуктов, а не из препаратов".