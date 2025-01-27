Что заменит помидоры? Врач рассказал, что томаты жизненно нужны круглый год

Во-вторых, можно повысить КПД полезного действия самих помидоров, в том числе и бледных зимних, содержащих меньше ликопина (о его концентрации свидетельствует цвет, чем он насыщеннее, тем этого вещества больше, ведь оно является красным пигментом). Для этого помидоры лучше есть не сырыми, полезнее их слегка припустить или включать в состав овощных гарниров и рагу. Став мягкими, они легче отдают ликопин и он больше усваивается нашим организмом. Еще сильнее его всасывание увеличивает растительное масло. Его надо обязательно добавлять в гарниры и салаты с помидорами, чтобы сделать их еще полезнее.