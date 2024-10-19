Что за жук-типограф

Короед-типограф, широко распространенный в хвойных, преимущественно еловых лесах Евразии, относится к числу особо опасных вредителей леса. На юге лесной зоны Восточной Европы периодически наблюдаются вспышки его массового размножения, в результате которых на огромных территориях усыхают еловые леса.
«Уничтожение ельников приводит к нарушениям в структуре лесов целых регионов, неблагоприятным экологическим и экономическим последствиям: гибель наиболее ценных и продуктивных ельников в возрасте от 50−60 лет и старше может достигать 70 процентов и более, а древесина, которую в таких случаях своевременно в полном объеме не удается освоить, портится от различных биологических поражений: насекомых, грибов», — написал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства Алексей Маслов в монографии «Короед-типограф и усыхание еловых лесов».
Кто такой жук-типограф?
Короед-типограф, или большой еловый короед — небольшой жук семейства короедов. Насекомое длиной 3,5−5,5 миллиметра, шириной около 2 миллиметров имеет темно-коричневый, коричневый или почти черный окрас, с более светлыми ногами. Тело блестящее, короткоцилиндрическое, волосистое. Лоб грубозернистый с крупным бугорком в нижней части. Передняя половина переднеспинки в грубых загнутых назад зубцах. Надкрылья с глубокими точечными бороздками, промежутки между ними почти без точек. В задней половине надкрылий глубокая впадина, по краям которой с каждой стороны имеется по четыре конусовидных зубца.
Короед-типограф распространен на территории Европы за исключением степной зоны, в Сибири, на Дальнем Востоке (включая Камчатку, Сахалин, Южные Курилы), Закавказье, Казахстане, Северной Африке, Турции, Монголии, Северном Китае, Корее, также завезен в Северную Америку.
Для каких деревьев опасен короед-типограф?
Основным кормовым растением для жука-типографа является ель: европейская (обыкновенная), сибирская, аянская, восточная. Иногда повреждает сосну обыкновенную, чаще всего на Кавказе и в Сибири. В Сибири вредит также кедру сибирскому, корейскому, лиственнице сибирской и даурской. Может развиваться на пихте сибирской, сахалинской, других видах хвойных пород. Отмечалось появление жуков в осинах.
Почему жука-короеда назвали типографом?
Как пояснил эксперт, жуков называют так из-за ходов, которые они и личинки выгрызают в коре дерева. В этимологических словарях указывается, что слово «типограф» образовано от греческого «типос» — «штамп» и «графо» — «пишу».
«У типографа ходы похожи на буквенные штампы, которыми пользуются в типографии», — рассказал 59.RU заместитель директора Центра защиты леса Пермского края Андрей Шилоносов.
Источник: 59.ru/