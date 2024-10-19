Что за жук-типограф

«Уничтожение ельников приводит к нарушениям в структуре лесов целых регионов, неблагоприятным экологическим и экономическим последствиям: гибель наиболее ценных и продуктивных ельников в возрасте от 50−60 лет и старше может достигать 70 процентов и более, а древесина, которую в таких случаях своевременно в полном объеме не удается освоить, портится от различных биологических поражений: насекомых, грибов», — написал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства Алексей Маслов в монографии «Короед-типограф и усыхание еловых лесов».