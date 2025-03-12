Что за жест скрещенные большой и указательный пальцы — новая мода показывать сердечко

В каждой культуре есть особые жесты, выражающие эмоции и отношение к человеку без слов. Однако корейское сердечко, или K-heart, смогло завоевать весь мир и стало универсальным символом симпатии и благодарности в эпоху цифрового общения.
Как появился жест K-heart
«Корейское сердечко», оно же «маленькое сердечко» стало популярно в начале 2010-х в среде K-pop-айдолов. Но архивные фото и видео доказывают: это жест корейские спортсмены и шоумены употребляли и раньше, как минимум в начале 1990-х.
Но K-pop-знаменитости стали более активно использовать его на фан-встречах, концертах и во время фото с поклонниками в знак признательности.
Настоящий взлет популярности жеста случился в 2022 году: тогда участники бойз-бэнда BTS показали его в Белом доме на встрече с Джо Байденом. Фото мгновенно разлетелось по СМИ, сделав K-heart частью не только музыкальной, но и политической сцены.
Актеры Marvel быстро подхватили тренд. И вот уже Бенедикт Камбербэтч, Том Хиддлстон, Том Холланд, Пом Клементьефф используют K-heart, приветствуя фанатов и на церемониях. Сегодня K-heart используется в соцсетях, на концертах, в рекламе и даже на официальных мероприятиях. Его легко повторить, и он не требует пояснений.
Как сделать традиционное корейское сердечко
В классическом варианте жест выполняется так.
Скрестите большой и указательный пальцы так, чтобы получилась верхушка сердца. Для этого приложите верхнюю часть большого пальца к средней фаланге указательного, кончики пальцев выходят друг за друга.
Остальные пальцы можно слегка расслабить.
Сопровождайте жест улыбкой или игривым выражением лица.
Как изменился жест K-heart в 2025 году
Но это еще не все. Пару месяцев назад в TikTok появился новый вариант K-heart: чтобы выполнить его, складывают безымянные пальцы и мизинцы, оставляя остальные выпрямленными. Такая минималистичная версия особенно популярна у поколения альфа, то есть тех, кто рожден после 2010 года.
Поэтому если вы много общаетесь с подростками — учите его именно в таком варианте!