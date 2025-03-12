Что за жест скрещенные большой и указательный пальцы — новая мода показывать сердечко

Но это еще не все. Пару месяцев назад в TikTok появился новый вариант K-heart: чтобы выполнить его, складывают безымянные пальцы и мизинцы, оставляя остальные выпрямленными. Такая минималистичная версия особенно популярна у поколения альфа, то есть тех, кто рожден после 2010 года.