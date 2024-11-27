Что за залежи золота обнаружили в Китае

В провинции Хунань, на юго-востоке страны, нашли более 40 золотых жил на глубине более 2 тыс. м. Разведанные запасы составляют более 300 тонн — их и оценили в 82,8 млрд долларов. Геологи считают, что на глубине 3 тыс. м находятся ещё тысячи тонн металла.
Впрочем, и без этого месторождения Китай возглавляет рейтинг стран по добыче золота. Пик пришёлся на 2016-й (453 тонны), но и в прошлом году с показателем в 375 тонн КНР сохраняла лидерство.
Что любопытно, по оценкам Геологической службы США за 2022 год, Китай не входил в число стран с максимальным запасом золота в недрах. На первых ролях там Австралия — 11 тыс. тонн, Россия — 6,8 тыс., ЮАР — 5 тыс., США — 3 тыс., Индонезия — 2,6 тыс., Перу — 2 тыс., Узбекистан — 1,8 тыс.
Кстати, в этом году цена на золото несколько раз била мировые рекорды, превысив 2,7 тыс. долларов за тройскую унцию.
После победы Дональда Трампа на выборах в США драгметалл несколько растерял прирост из-за укрепления доллара, однако в следующем году аналитики вновь пророчат золоту подорожание.