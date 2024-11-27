Что за залежи золота обнаружили в Китае

В провинции Хунань, на юго-востоке страны, нашли более 40 золотых жил на глубине более 2 тыс. м. Разведанные запасы составляют более 300 тонн — их и оценили в 82,8 млрд долларов. Геологи считают, что на глубине 3 тыс. м находятся ещё тысячи тонн металла.