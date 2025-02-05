Что за вирус SparkCat крадет ваши данные и пароли в телефоне?

SparkCat запрашивает у жертвы доступ к просмотру галереи. Стандартная процедура для многих приложений обычно не вызывает подозрений, поэтому пользователь разрешает вирусу просматривать все фотографии и скриншоты. Вот тут на помощь злоумышленникам и приходит нейросеть, а точнее, модель оптического распознавания символов. Она распознает в галерее ключевые слова, и как только их находит, то отправляет картинку, содержащую необходимые сведения, киберпреступникам.