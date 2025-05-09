Что за ветераны сидели рядом с Путиным на Параде Победы 9 мая 2025 года

Почетные места рядом с президентом России Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпинем на параде в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне заняли самые важные гости — ветераны. С правой стороны — Евгений Алексеевич Знаменский. В августе 2025 года он отметит столетний юбилей. По левую руку — Иван Степанович Мартынушкин. В декабре 2025 года ему исполнится 102 года. Значимые вехи биографии участников войны — в справке aif.ru.
Что известно о Евгении Алексеевиче Знаменском, ветеране Великой Отечественной войны?
Евгений Алексеевич — уроженец города Серпухова Московской области. Родился 13 августа 1925 года. Стал бойцом Красной Армии в начале 1943 года. За время войны принял участие в боях на Степном, Донском и 1-м Белорусском фронтах как автоматчик и артиллерист-разведчик. Под огнем противника вместе с однополчанами преодолел реки Дон, Донец, Вислу, Одер, Шпрее. Освобождал Украину, Белоруссию, Польшу, был участником боев на территории Германии. Война для него закончилась 2 мая 1945 года: он, как и сотни дошедших до Берлина, оставил свое послание на стене Рейхстага.
В наградном списке ветерана две медали «За отвагу», орден Отечественной войны II степени (1985 г.); медали: «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» (1945 г.), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», «Ветеран труда», другими медали и памятные знаки.
После войны он служил на флоте, работал шофером, а позднее был маляром и художником-оформителем. Тяга к изобразительному искусству перешла Евгению Алексеевичу от отца: Алексей Алексеевич работал художником-оформителем и преподавателем ИЗО (умер, отбывая наказания в исправительно-трудовом лагере в 1942 году; реабилитирован в 1956 году). Перебравшись с семьей в Подмосковье, ветеран работал в школе-интернате художником и создал любительскую киностудию, где был и режиссером, и актером, и оператором. Выйдя на пенсию, стал активным участником ветеранского движения.
Что известно об Иване Степановиче Мартынушкине, ветеране Великой Отечественной войны?
Иван Степанович родился в селе Пощупово Рязанской губернии 23 декабря 1923 года (по паспорту). На фронт выпускник Хабаровского пулемётно-миномётного училище попал в 1943 году. Войну прошел в звании старшего лейтенанта, командира роты 1087-го стрелкового полка 322-й дивизии 60-й армии 1-го Украинского фронта. Участвовал в освобождении территорий Украины, Польши, Чехословакии.
В январе 1945 года ветеран с другими советскими офицерами и бойцами освобождал пленных лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Уже несколько лет Иван Степанович — единственный ныне живущий освободитель узников концлагеря.
За доблесть, мужество и отвагу, проявленную в борьбе с фашизмом, Иван Степанович награжден орденом Красного знамени, орденами Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, «Знак Почета». Кавалер ордена Заслуг перед Республикой Польша, награжден медалями «Жукова», «За победу над Германией», а также другими орденами и медалями.
В мирное время он получил образование в МИФИ и принял участие в программе по созданию национальной системы ядерного сдерживания. Внёс свой вклад в формирование ядерного потенциала государства, принимая участие в экспериментальных запусках атомных и термоядерных устройств.