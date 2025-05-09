Что за ветераны сидели рядом с Путиным на Параде Победы 9 мая 2025 года

После войны он служил на флоте, работал шофером, а позднее был маляром и художником-оформителем. Тяга к изобразительному искусству перешла Евгению Алексеевичу от отца: Алексей Алексеевич работал художником-оформителем и преподавателем ИЗО (умер, отбывая наказания в исправительно-трудовом лагере в 1942 году; реабилитирован в 1956 году). Перебравшись с семьей в Подмосковье, ветеран работал в школе-интернате художником и создал любительскую киностудию, где был и режиссером, и актером, и оператором. Выйдя на пенсию, стал активным участником ветеранского движения.