Что за турлеген, о котором поют «Руки Вверх!» в треке «18 мне уже»

С первой секунды, почти как скороговоркой, звучит непонятный текст. Большинство поклонников, в попытке его расшифровать, пришли к выводу, что участники группы много раз подряд произносят загадочное слово «турлеген». Одни посчитали, что это хаотичный набор букв, другие — услышали в нем татарское слово «бөрлегән», то есть «костяника». Но и те и другие ошибались.