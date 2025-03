Что за турлеген, о котором поют «Руки Вверх!» в треке «18 мне уже»

На русский язык фраза «Set it again, set it again» переводится, как «Поставь это снова». Также в конце произноситься: «Set it again, my boy selecta», где «selecta» (фонетическое написание слова selector) — это «тот, кто выбирает какие пластинки ставить». Таким образом, словосочетание «Set it again, my boy selecta» означает примерно: «Поставь это снова, дружище диджей!».