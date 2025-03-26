Что за турлеген, о котором поют «Руки Вверх!» в треке «18 мне уже»

«18 мне уже» — один из популярнейших хитов группы «Руки Вверх!», который прогремел в начале нулевых. Нетленка вошла альбом «Не бойся, я с тобой» 2001 года и сразу покорила все хит-парады. Клип на песню набрал более 12 миллионов просторов на официальном YouTube-канале группы.
О чем песня «18 мне уже»?
В песне поется о девушке, которая шумно отмечает с подругами свое совершеннолетие. Она влюблена и мечтает, чтобы молодой человек поскорее «увез ее за сто морей».
Что за непонятная фраза звучит в начале песни?
С первой секунды, почти как скороговоркой, звучит непонятный текст. Большинство поклонников, в попытке его расшифровать, пришли к выводу, что участники группы много раз подряд произносят загадочное слово «турлеген». Одни посчитали, что это хаотичный набор букв, другие — услышали в нем татарское слово «бөрлегән», то есть «костяника». Но и те и другие ошибались.
Что такое «турлеген», спустя годы, объяснил сам Сергей Жуков. На своей страничке в VK певец обратился к поклонникам, которые забросали его вопросами на эту тему.
«Ребята, вы меня, конечно, повеселили вопросами про “турлеген”. И ведь многие из вас реально слышали это в начале “18 мне уже”. Я даже не думал, что это такая загадка!» — написал Жуков.
По словам музыканта, никакого «турлегена» не существует, все это обман слуха, а строчки, с которых начинается «18 мне уже» звучат так:
Set it again, set it again.
Set it again, set it again.
Set-set-set it again, set it again.
На русский язык фраза «Set it again, set it again» переводится, как «Поставь это снова». Также в конце произноситься: «Set it again, my boy selecta», где «selecta» (фонетическое написание слова selector) — это «тот, кто выбирает какие пластинки ставить». Таким образом, словосочетание «Set it again, my boy selecta» означает примерно: «Поставь это снова, дружище диджей!».