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Что за травма «рука с авокадо» и как ее избежать

Американские врачи обнародовали неутешительную статистику.

Источник: Рецепты Леди Mail.ru

Невероятно, но факт. Причиной частых ножевых травм в США стал обычный авокадо. Об этом сообщает медицинский журнал Health со ссылкой на 20-летнее исследование группы американских ученых.

«С 1998 по 2017 год было зарегистрировано 50 413 ножевых травм, связанных с авокадо. В период с 2013 по 2017 год это число таких инцидентов выросло до 27 059 случаев, хотя эксперты считают, что травма встречается гораздо чаще», — гласят данные статистики.

Такой массовый характер повреждений стал причиной возникновения особого сленга — «Avocado Hand», что в переводе на русский звучит как «рука с авокадо», или «авокадо рука», «руки авокадо». Это неофициальный медицинский термин, хотя американские врачи неотложной скорой помощи и местные СМИ его используют повсеместно.

«Меня передергивает каждый раз, когда я слышу об авокадо и ножах», — заявил доктор медицины, медицинский директор отделения неотложной помощи Фонда Вайнгарта в Центре здоровья Провиденс Сент-Джонс в Санта-Монике (Калифорния) Али Джамехдор.

Как авокадо калечит американцев?

Ножевые травмы американцы получают во время нарезки плода. Пытаясь добраться до косточки, они изо всей силы разрубают его ножом. Тот случайно соскальзывает и калечит горе-кулинаров. По словам доктора Джамехдора, в зависимости от того, где находится порез и насколько он глубокий, травмы рук бывают очень серьезными.

«Люди отрезают себе кончики пальцев, хотя можно увидеть и более глубокие рваные раны», — отметил он.

По данным аналитиков, травмируют руки в основном женщины в возрасте от 23 до 39 лет. А пик звонков в скорую помощь приходится на выходные.

Каковы последствия травм «руки с авокадо»?

К числу основных последствий ножевых травм по вине авокадо специалисты относят: повреждение сухожилий, важных нервов и кровеносных сосудов. В результате чего у пациента могут возникнуть проблемы с движением рук и пальцев (потеря чувствительности, неспособность их сгибать). Есть также риск занесения инфекций.

Как правильно резать авокадо?

Лучший способ избежать «руки с авокадо» — правильно разрезать плод, отмечают специалисты.

Правила безопасной нарезки авокадо:

  • всегда используйте разделочную доску (разрезая авокадо на весу, вы рискуете, что нож соскользнет и порежет руку, которой вы держите плод);
  • аккуратно и без спешки разрежьте плод пополам, потом поверните его на доске и снова разрежьте вдоль косточки (по кругу);
  • отложите нож;
  • отделите половинки;
  • с помощью ложки вычерпните косточку;
  • мякоть также можно достать с помощью ложки или аккуратно снять кожуру руками;
  • нарежьте или разомните авокадо.