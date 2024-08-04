Что за травма «рука с авокадо» и как ее избежать

Невероятно, но факт. Причиной частых ножевых травм в США стал обычный авокадо. Об этом сообщает медицинский журнал Health со ссылкой на 20-летнее исследование группы американских ученых.
«С 1998 по 2017 год было зарегистрировано 50 413 ножевых травм, связанных с авокадо. В период с 2013 по 2017 год это число таких инцидентов выросло до 27 059 случаев, хотя эксперты считают, что травма встречается гораздо чаще», — гласят данные статистики.
Такой массовый характер повреждений стал причиной возникновения особого сленга — «Avocado Hand», что в переводе на русский звучит как «рука с авокадо», или «авокадо рука», «руки авокадо». Это неофициальный медицинский термин, хотя американские врачи неотложной скорой помощи и местные СМИ его используют повсеместно.
«Меня передергивает каждый раз, когда я слышу об авокадо и ножах», — заявил доктор медицины, медицинский директор отделения неотложной помощи Фонда Вайнгарта в Центре здоровья Провиденс Сент-Джонс в Санта-Монике (Калифорния) Али Джамехдор.
Как авокадо калечит американцев?
Ножевые травмы американцы получают во время нарезки плода. Пытаясь добраться до косточки, они изо всей силы разрубают его ножом. Тот случайно соскальзывает и калечит горе-кулинаров. По словам доктора Джамехдора, в зависимости от того, где находится порез и насколько он глубокий, травмы рук бывают очень серьезными.
«Люди отрезают себе кончики пальцев, хотя можно увидеть и более глубокие рваные раны», — отметил он.
По данным аналитиков, травмируют руки в основном женщины в возрасте от 23 до 39 лет. А пик звонков в скорую помощь приходится на выходные.
Каковы последствия травм «руки с авокадо»?
К числу основных последствий ножевых травм по вине авокадо специалисты относят: повреждение сухожилий, важных нервов и кровеносных сосудов. В результате чего у пациента могут возникнуть проблемы с движением рук и пальцев (потеря чувствительности, неспособность их сгибать). Есть также риск занесения инфекций.
Как правильно резать авокадо?
Лучший способ избежать «руки с авокадо» — правильно разрезать плод, отмечают специалисты.
Правила безопасной нарезки авокадо:
- всегда используйте разделочную доску (разрезая авокадо на весу, вы рискуете, что нож соскользнет и порежет руку, которой вы держите плод);
- аккуратно и без спешки разрежьте плод пополам, потом поверните его на доске и снова разрежьте вдоль косточки (по кругу);
- отложите нож;
- отделите половинки;
- с помощью ложки вычерпните косточку;
- мякоть также можно достать с помощью ложки или аккуратно снять кожуру руками;
- нарежьте или разомните авокадо.