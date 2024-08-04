Что за травма «рука с авокадо» и как ее избежать

Ножевые травмы американцы получают во время нарезки плода. Пытаясь добраться до косточки, они изо всей силы разрубают его ножом. Тот случайно соскальзывает и калечит горе-кулинаров. По словам доктора Джамехдора, в зависимости от того, где находится порез и насколько он глубокий, травмы рук бывают очень серьезными.