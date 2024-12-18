Что за школу построили в Мексике из отходов от производства текилы?

Из жмыха от агавы (из этого растения делают дистиллят — текилу) выделили волокна, которые потом смешали с жидкими отходами производства и переработали в строительные блоки. На здание в городе Аматитан ушло 2,5 тыс. таких «самогонных» кирпичей. Для их создания было использовано 42,5 тыс. кг волокон агавы и 16 тыс. литров жидких отходов. Руководитель проекта очень гордится, что 98% стройматериалов для школы — природного происхождения, единственное исключение — стальные балки для крыши.