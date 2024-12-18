Что за школу построили в Мексике из отходов от производства текилы?

Из жмыха от агавы (из этого растения делают дистиллят — текилу) выделили волокна, которые потом смешали с жидкими отходами производства и переработали в строительные блоки. На здание в городе Аматитан ушло 2,5 тыс. таких «самогонных» кирпичей. Для их создания было использовано 42,5 тыс. кг волокон агавы и 16 тыс. литров жидких отходов. Руководитель проекта очень гордится, что 98% стройматериалов для школы — природного происхождения, единственное исключение — стальные балки для крыши.
Надо сказать, что идея модная, но не оригинальная. В мире полно примеров, когда строительные материалы делают, по сути, из мусора. Так, в Австралии разработали производство кирпичей из окурков и глины. Учёные хвалят их за теплоизоляционные свойства и утверждают, что для здоровья они безопасны.
В Швеции выделили из древесины лигнин, смешали его с акрилом и получили полупрозрачное вещество крепче бетона. В Канаде из б/у подгузников производят кровельный материал. В Китае элементы микросхем, не содержащие металл, перерабатывают в блоки, превосходящие по прочности армированный бетон.
Кирпичи из грибов и сельскохозяйственных отходов разрабатываются в Германии и Голландии. В Калифорнии строительные плиты стали производить из рисовой шелухи. Эта технология явно найдёт спрос в Азии. В Испании опилки от апельсиновых деревьев использовали для создания звукоизоляционного материала, который уже применяется в местных звукозаписывающих студиях.
Не отстают и наши учёные. В Мордовии разработали технологию производства кирпичей из отходов от упаковок тетрапак и полиэтилена. Из такого материала можно будет изготавливать тротуарную плитку, стеновые покрытия и мебельные фасады.