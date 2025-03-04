Что за секретный код нужен пенсионеру для обращения в Соцфонд

Нет, это не так. Социальный фонд России занимается не только пенсионными, но и иными социальными вопросами. На горячей линии можно получить информацию по материнскому капиталу, инвалидности и т. д. Поэтому получить код нужно всем, кто является получателем социальных услуг и не хочет лично ходить на прием к специалисту.