Что за секретный код нужен пенсионеру для обращения в Соцфонд

В Социальном фонде сообщили, что хотят ввести новый способ получения секретного кода гражданина РФ. Что это за код и кому он нужен, читайте в справке aif.ru.
Для чего нужен секретный код?
С помощью комбинации цифр и букв операторы на горячей линии могут идентифицировать личность звонящего. Это необходимо, когда обращение гражданина связано с предоставлением персональных данных, например, полной информации о состоянии счета или произведенным выплатам. К персональной информации относятся: стаж, взносы, размер пенсии, дата доставки выплат. Обычную обезличенную консультацию можно получить и без кода, например, узнать, как получить путевку в санаторий.
Как получить секретный код для СФР?
Его можно установить в личном кабинете на сайте СФР в разделе «Настройки аутентификации личности посредством телефонной связи».
Секретный код для получения информации из Соцфонда нужен только пенсионерам?
Нет, это не так. Социальный фонд России занимается не только пенсионными, но и иными социальными вопросами. На горячей линии можно получить информацию по материнскому капиталу, инвалидности
Можно ли поменять код и что делать, если изменился номер телефона?
Да, код поменять можно. Если у получателя социальных услуг изменился номер телефона, необходимо сообщить новые данные в Социальный фонд. В обоих случаях потребуется подать новое заявление.
Когда можно будет получить секретный код лично в ФСС?
На момент публикации получить код можно только онлайн. Проект Социального фонда о получении кода во время личного визита находится на стадии общественного обсуждения.