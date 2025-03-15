Что за секретные комнаты обнаружили после смерти Сталина

Между тем, как рассказал кремлевский историк Сергей Девятов, квартира в Кремле часто пустовала. Вождь далеко не всегда там ночевал, пребывая в Москве. Основная часть жизни и работы лидера СССР с середины 1930-х годов проходила на Ближней даче. До нее от Кремля — девять километров (ехать на машине, в среднем, около десяти минут). Кстати, на втором этаже дачи жил Мао Цзэдун, когда приезжал в 1949 году в столицу на празднование дня рождения Сталина. Там готовились и многие итоговые советско-китайские документы.