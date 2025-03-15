Что за секретные комнаты обнаружили после смерти Сталина

Согласно историческим источникам, во время реконструкции здания Сената в 1992 году был обнаружен глубокий подземный тоннель с двумя вертикальными проходами (своего рода комнатами), ведущими глубоко под землю. Сразу возникли вопросы, зачем они были построены, и почему о них не упоминалось ни в одном официальном документе. Все выглядело очень секретно.
Сообщается, что шахты глубиной в девять метров пробили в древних кирпичных стенах в 1934 году, после чего замаскировали проходы деревянными лагами и паркетом, сделав их совершенно незаметными со стороны.
«Судя по глубине тайных комнат, Сталин решил вспомнить юность и снова уйти в подполье», — шутили историки после обнаружения тоннеля.
Однако точное назначение проходов, которые вели в подземные технические помещения и не имели прямого выхода в кабинет лидера СССР, разгадать не удалось. Рассматривались три версии. Предполагалось, что таким образом вождь мог себе готовить путь для экстренной эвакуации на случай покушения. Некоторые считали, что помещения использовались для секретных встреч с высшими чиновниками и военными (условия были). По третьей версии — загадочные ходы применялись для инженерных нужд, являясь частью технических коммуникаций.
Кроме того, под Москвой располагалась целая сеть убежищ и бункеров, предназначенных для спасения руководителей СССР, например, знаменитый объект № 1. Это внушительных размеров двухэтажное железобетонное убежище на глубине 35 метров прямо под Кремлем. Известно, что в начале войны руководитель периодически находился в бункере на станции метро «Кировская». Даже ходили слухи о его 17-километровом секретном тоннеле в Измайлово, что, впрочем, историки называют мифом.
Важный элемент «подземной империи» Сталина — система слежки, которая осуществлялась незаметными датчиками, вшитыми в диваны и кресла. Они реагировали на каждое движение Сталина, что было нужно не только для предотвращения неожиданного покушения, но и с учетом слабого здоровья вождя в последние годы. И, разумеется, система сигнализировала в случае, если в комнатах оказывался кто-либо посторонний.
Кстати, вместе с этой системой в комнатах Сталина были установлены домофоны. Через них он заказывал еду, чай и получал другие услуги, не покидая помещения.
Между тем, как рассказал кремлевский историк Сергей Девятов, квартира в Кремле часто пустовала. Вождь далеко не всегда там ночевал, пребывая в Москве. Основная часть жизни и работы лидера СССР с середины 1930-х годов проходила на Ближней даче. До нее от Кремля — девять километров (ехать на машине, в среднем, около десяти минут). Кстати, на втором этаже дачи жил Мао Цзэдун, когда приезжал в 1949 году в столицу на празднование дня рождения Сталина. Там готовились и многие итоговые советско-китайские документы.
Историк также отметил, что где бы ни жил руководитель, он всегда тщательно следил за порядком. Без его разрешения нельзя было переставлять вещи, вообще что-либо менять. Везде висели термометры: температура в доме колебалась от 18 до 22ºС. Заходили к вождю только по вызову.
«В серванте генсек хранил пистолет, аптечку. В последние годы жизни он зачастую отказывался принимать лекарства из кремлевской аптеки. Однажды будто бы выкинул их в унитаз», — рассказал историк в интервью «МК».
Сергей Девятов также напомнил о своеобразных инициативах Сталина. Например, в какой-то момент он сказал, что надо выращивать на московской даче арбузы.
«Вырастили восемь тонн. Сдали их в гастроном № 2 на Смоленской площади, что рядом со зданием МИДа. Неизвестно, какие они были на вкус, но их действительно привезли в магазин. Накладная есть. Я ее своими глазами видел», — отметил историк.
Арбузами дело не ограничилось, после войны вождь принял решение выращивать в Москве лимоны. Был даже построен лимонарий, и, что интересно, плоды зрели.