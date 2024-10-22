Что за примета, когда птица ударилась в окно

Например, если птица залетает в дом или стучит в окно. Что это может значить и с чем связано такое поведение пернатых?
Что за примета, когда птица бьется в оконное стекло?
Основная примета — если птица ударилась в окно и улетела, то вас ждут скорые перемены в жизни или же неожиданные известия.
Дальше толкования зависят от того, какая конкретно птица залетала. Например, голубь или ворона предупреждают об опасности, а воробьи и синички «приглашают» на праздник или же сулят выгодные сделки. Ласточки свидетельствуют о пополнении в семье. Все это актуально, если птица осталась жива.
Если вы увидели, что птица умерла после столкновения, то вы сейчас стоите на пороге больших перемен. Это не плохо, если вы не будете переживать и цепляться за прошлое. Возможно, в вашей жизни пришло время перевернуть страницу и начать писать новую главу.
Если на стекле осталась кровь или перья, то воспринимайте это как предостережение. Вероятно, стоит пересмотреть свои планы на ближайшее будущее. Если есть возможность, то все поездки лучше перенести. Если нет — будьте осторожнее и сохраняйте бдительность.
Если птица прилетела и стучит в окно клювом, значит, ваше внимание пытаются привлечь к чему-то важному. Это может быть предвестником неожиданных вестей, предостережением или знаком, что вы кого-то несправедливо обидели и сами этого не заметили.
Если птица стучит в окно незамужней девушки, это может быть знаком скорой встречи с мужчиной.
А вот если птица залетает в открытое окно или форточку, то нужно смотреть — какая именно. Потому что от этого зависит толкование: к добру или к худу. Ворона или синица на Руси всегда считались глашатаями скорой смерти кого-то из домочадцев, а ласточка или голубь — вестником счастья.
Почему птица врезается в окно?
По статистике в мире ежегодно от удара о стекла погибает более 100 миллионов птиц. А случаев, когда они ударяются и улетают — миллиарды. Почему это происходит?
Во-первых, из-за зрения птиц. Глаза у пернатых расположены по бокам головы, поэтому птицы видят все в панорамном виде, и не так точно, как люди.
Во-вторых, птицы не знают, что такое стекло. Они видят отражение неба, или ветки дерева, на которую хотят сесть. А во время брачного периода самцы могут принять свое же отражение за птаха-конкурента и напасть на него, ударяя грудью в грудь. А иногда это просто стечение обстоятельств, довольно трагичное для птиц. Ночью они разбиваются, потому что летят на свет. А еще, во время миграции, птиц могут отвлекать источники света, особенно если на улице облачно или туманно.