Что за примета, когда птица ударилась в окно

Во-вторых, птицы не знают, что такое стекло. Они видят отражение неба, или ветки дерева, на которую хотят сесть. А во время брачного периода самцы могут принять свое же отражение за птаха-конкурента и напасть на него, ударяя грудью в грудь. А иногда это просто стечение обстоятельств, довольно трагичное для птиц. Ночью они разбиваются, потому что летят на свет. А еще, во время миграции, птиц могут отвлекать источники света, особенно если на улице облачно или туманно.