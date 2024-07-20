Что за примета, когда горит ухо

Есть такая поговорка: «Уши горят — про тебя говорят». Связана она с популярной народной приметой. Что еще может означать, когда пылают уши — разбирался aif.ru.
В народе существует множество примет, объясняющих внезапные покраснения и жар ушей. Трактовки меняются в зависимости от того, какое ухо горит — левое или правое. Суеверия объясняют неприятное жжение иначе в разные дни недели. Еще это может зависеть от пола человека, у которого пылают уши.
Одно из основных объяснений, согласно поверьям, когда горят уши, значит человека обсуждают. Если горит правое ухо, то о нем говорят правду, а если левое, то лгут или сплетничают.
Есть и другие объяснения: если пылает правое ухо, то для женщины это может означать, что о ней думает тайный поклонник или возлюбленный, а для мужчины становится сигналом, что нужно больше внимания уделять работе.
Если горит левое ухо, то женщину примета предупреждает о негативных переменах в личной жизни — конфликт или расставание. Мужчине примета сулит ссору с начальством или возлюбленной.
При каких заболеваниях могут гореть уши?
Уши могут гореть при активной мозговой деятельности, например во время экзамена. Это объясняется тем, что кровь приливает к голове и капилляры, расположенные в этой области, интенсивно ею наполняются. При этом у правшей обычно сильнее горит левое ухо, так как у них лучше развито левое полушарие мозга. У левшей, наоборот, чаще краснеет правое, рассказала «Известиям» врач-эксперт лаборатории Александра Филева.
Также уши могут гореть при стрессе, когда происходит выброс гормона адреналина в кровь. Еще одна причина — перепад температуры, употребление спиртных напитков и гормональные скачки.
«Есть и более серьезные причины. Среди них — артериальная гипертензия, атеросклеротическое поражение сосудов, бактериальные, вирусные и грибковые инфекции ушей и кожи, аллергия на продукты питания, косметические средства и укусы насекомых», — пояснила врач.
Источники: https://www.mk-kalm.ru https://iz.ru.