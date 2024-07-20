Что за примета, когда горит ухо

Уши могут гореть при активной мозговой деятельности, например во время экзамена. Это объясняется тем, что кровь приливает к голове и капилляры, расположенные в этой области, интенсивно ею наполняются. При этом у правшей обычно сильнее горит левое ухо, так как у них лучше развито левое полушарие мозга. У левшей, наоборот, чаще краснеет правое, рассказала «Известиям» врач-эксперт лаборатории Александра Филева.