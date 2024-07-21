Что за примета, когда чешется ладонь?

А вот в примете для правой руки есть расхождения. По одним из них, если чешется правая рука, то это может привести к непредвиденной потере денег. Находчивые суеверные люди нашли способ, как этого избежать: нужно потереть правую ладонь о дерево и тогда примета не сработает.