Что за примета, когда чешется ладонь?

Существует немало примет и суеверий, связанных с процессами, происходящими на теле человека — покраснение, жжение, зуд. Например, по тому, как чесались нос, рука, ухо или глаз, наши предки пытались предсказать будущее. Что означает, когда чешется ладонь — в материале aif.ru.
А вот в примете для правой руки есть расхождения. По одним из них, если чешется правая рука, то это может привести к непредвиденной потере денег. Находчивые суеверные люди нашли способ, как этого избежать: нужно потереть правую ладонь о дерево и тогда примета не сработает.
В народе есть и другое объяснение почесыванию ладони правой руки. Это приведет к неожиданной встрече, так как именно правой рукой мы приветствуем знакомых с помощью рукопожатия.
При каких заболеваниях могут чесаться ладони?
Зуд в области подошв и ладоней, который усиливается по ночам, может быть симптомом ожирения печени, сообщает РИА Новости.
Как рассказали медики Кливлендской клиники, классическими симптомами неалкогольной жировой болезни печени являются дискомфорт и боли в животе, а также чувство распирания в правой верхней части живота. При этом в некоторых случаях ожирение печени провоцирует зуд, который обычно усиливается поздним вечером и ночью, агентство передает сообщение британского издания Express.
Для этого заболевания характерны зуд в подошвах ног и ладонях. Одной из возможных причин дискомфорта является накопление солей желчных кислот.
Склонность к неалкогольной жировой болезни печени наблюдается у людей с ожирением или избыточным весом. При наличии такого диагноза специалисты советуют пересмотреть свой рацион и заняться снижением веса.