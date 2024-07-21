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Что за примета, когда чешется ладонь?

Согласно поверьям, все зависит от того, какая рука чешется — левая или правая.

Источник: Freepik

Существует немало примет и суеверий, связанных с процессами, происходящими на теле человека — покраснение, жжение, зуд. Например, по тому, как чесались нос, рука, ухо или глаз, наши предки пытались предсказать будущее. Что означает, когда чешется ладонь — в материале aif.ru.

Самое популярное объяснение, если чешется ладонь левой руки — это к деньгам. Примета сулит человеку внезапный доход: чем сильнее чешется рука, тем больше прибыли ожидается.

А вот в примете для правой руки есть расхождения. По одним из них, если чешется правая рука, то это может привести к непредвиденной потере денег. Находчивые суеверные люди нашли способ, как этого избежать: нужно потереть правую ладонь о дерево и тогда примета не сработает.

В народе есть и другое объяснение почесыванию ладони правой руки. Это приведет к неожиданной встрече, так как именно правой рукой мы приветствуем знакомых с помощью рукопожатия.

При каких заболеваниях могут чесаться ладони?

Зуд в области подошв и ладоней, который усиливается по ночам, может быть симптомом ожирения печени, сообщает РИА Новости.

Как рассказали медики Кливлендской клиники, классическими симптомами неалкогольной жировой болезни печени являются дискомфорт и боли в животе, а также чувство распирания в правой верхней части живота. При этом в некоторых случаях ожирение печени провоцирует зуд, который обычно усиливается поздним вечером и ночью, агентство передает сообщение британского издания Express.

Для этого заболевания характерны зуд в подошвах ног и ладонях. Одной из возможных причин дискомфорта является накопление солей желчных кислот.

Склонность к неалкогольной жировой болезни печени наблюдается у людей с ожирением или избыточным весом. При наличии такого диагноза специалисты советуют пересмотреть свой рацион и заняться снижением веса.