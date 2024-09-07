Что за «правило стакана» и как оно поможет сделать больше шагов в день

Во время работы в офисе или дома рекомендуется ставить на стол наполненный стакан с чистой водой и пить ее. Как только емкость опустеет, следует пойти на кухню и налить себе новый стакан. И так в течение всего дня. Такая привычка заставит периодически вставать из-за стола и двигаться, а также пить больше воды. Важно наполнять именно стакан, а не бутылку или кувшин — так количество дополнительных шагов будет больше.