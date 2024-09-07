Что за «правило стакана» и как оно поможет сделать больше шагов в день

Для человеческого тела важно движение. При недостатке физической активности могут развиться различные заболевания, в том числе ожирение и диабет 2-го типа. При этом необязательно заниматься многочасовыми тренировками, ходьба тоже помогает поддерживать активность организма. Чтобы делать в течение дня больше шагов, можно внедрить в качестве привычки «правило стакана». Об этом сообщает немецкий портал fitforfun.de.
Что за «правило стакана»?
Во время работы в офисе или дома рекомендуется ставить на стол наполненный стакан с чистой водой и пить ее. Как только емкость опустеет, следует пойти на кухню и налить себе новый стакан. И так в течение всего дня. Такая привычка заставит периодически вставать из-за стола и двигаться, а также пить больше воды. Важно наполнять именно стакан, а не бутылку или кувшин — так количество дополнительных шагов будет больше.
Какие еще привычки увеличивают физическую активность?
Классическими советами по повышению активности является подъем по лестнице пешком вместо лифта или поездка на работу на велосипеде, а не на автомобиле или общественном транспорте.
Чтобы делать больше шагов в день, можно разговаривать по телефону стоя. Отвлекаясь на общение, вы начнете ходить по комнате, не замечая этого. А для здоровья организма важен практически каждый шаг.
Также авторы статьи рекомендуют превращать в увлекательную тренировку процесс уборки дома. Включите любимую музыку и потанцуйте, пока протираете пыль. Такая активность поможет поддерживать себя в активной форме.
Источник: www.fitforfun.de