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Что за «правило стакана» и как оно поможет сделать больше шагов в день

Простая привычка поможет совершать в течение дня большее количество шагов.

Источник: Freepik

Для человеческого тела важно движение. При недостатке физической активности могут развиться различные заболевания, в том числе ожирение и диабет 2-го типа. При этом необязательно заниматься многочасовыми тренировками, ходьба тоже помогает поддерживать активность организма. Чтобы делать в течение дня больше шагов, можно внедрить в качестве привычки «правило стакана». Об этом сообщает немецкий портал fitforfun.de.

Что за «правило стакана»?

Во время работы в офисе или дома рекомендуется ставить на стол наполненный стакан с чистой водой и пить ее. Как только емкость опустеет, следует пойти на кухню и налить себе новый стакан. И так в течение всего дня. Такая привычка заставит периодически вставать из-за стола и двигаться, а также пить больше воды. Важно наполнять именно стакан, а не бутылку или кувшин — так количество дополнительных шагов будет больше.

Какие еще привычки увеличивают физическую активность?

Классическими советами по повышению активности является подъем по лестнице пешком вместо лифта или поездка на работу на велосипеде, а не на автомобиле или общественном транспорте.

Чтобы делать больше шагов в день, можно разговаривать по телефону стоя. Отвлекаясь на общение, вы начнете ходить по комнате, не замечая этого. А для здоровья организма важен практически каждый шаг.

Также авторы статьи рекомендуют превращать в увлекательную тренировку процесс уборки дома. Включите любимую музыку и потанцуйте, пока протираете пыль. Такая активность поможет поддерживать себя в активной форме.

Источник: www.fitforfun.de