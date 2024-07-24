Что за правило ФИГАРО для проверки родинки на меланому?

Меланома (меланобластома, меланокарцинома, меланосаркома, меланоцитома, невокарцинома) — злокачественная опухоль, развивающаяся из пигментообразующих клеток. Часто метастазирует в разные органы. По росту смертности эта патология занимает второе место после рака легкого.
Самой частой формой заболевания является кожная. Реже опухоль возникает на слизистой оболочке прямой кишки, половых органов, полости рта и придаточных пазух носа, на оболочках головного и спинного мозга. Основной способ профилактики меланомы — защищать кожу от воздействия солнечных лучей.
Факторы, провоцирующие меланому кожи: повышенная солнечная радиация, солнечные ожоги, травма родинки, наследственность. Увидеть меланому на теле можно самостоятельно, но часто ее путают с родинкой или болячкой. При подозрении на опухоль необходимо обратиться к врачу-онкологу или дерматологу.
Облегчить диагностику меланомы и других пигментных опухолей поможет правило «ФИГАРО», где каждая буква — это симптом, что с родинкой что-то не так:
Ф — форма выпуклая (при боковом освещении); меланома in situ и акральная лентигинозная могут быть плоскими.
И — изменение размеров, ускорение роста.
Г — границы неправильные, изрезанные края.
А — асимметрия родинки.
Р — размеры крупные, более 6 мм.
О — окраска неравномерная.
Ранняя диагностика опухоли — основной фактор увеличения продолжительности жизни людей с меланомой кожи.