Что за правило ФИГАРО для проверки родинки на меланому?

Факторы, провоцирующие меланому кожи: повышенная солнечная радиация, солнечные ожоги, травма родинки, наследственность. Увидеть меланому на теле можно самостоятельно, но часто ее путают с родинкой или болячкой. При подозрении на опухоль необходимо обратиться к врачу-онкологу или дерматологу.