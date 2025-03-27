Что за письмо Наполеона подарил Путин бывшему президенту Франции?

Экс-президент Франции Франсуа Олланд рассказал немецкому изданию Die Zeit о неоднозначном подарке, который сделал ему президент России Владимир Путин. Это произошло во время переговоров по минским соглашениям в 2014—2015 годах. Подробности — в справке aif.ru.
Что Владимир Путин подарил Франсуа Олланду в Минске?
По словам политика, российский президент вручил ему письмо Наполеона. Как отметил собеседник издания, значение такого подарка нельзя трактовать однозначно: «С одной стороны, восхищение Наполеоном, а с другой — Наполеону пришлось уйти из Москвы в 1812 году», — сказал он.
Когда Владимир Путин еще упоминал Наполеона в отношениях с французами?
Российский лидер обратился к истории XIX века в начале марта 2025 года в ответ на выпад действующего президента Пятой Республики Эммануэля Макрона. Тогда президент Франции заявил, что Россия угрожает Европе и Франции, а в зону СВО нужно отправить европейских военных.
Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» прокомментировал слова политика: «До сих пор кому-то неймется, есть еще люди, которые хотят вернуться ко временам Наполеона, забывая, чем это закончилось». Его слова приводят РИА Новости.