Что за письмо Наполеона подарил Путин бывшему президенту Франции?

По словам политика, российский президент вручил ему письмо Наполеона. Как отметил собеседник издания, значение такого подарка нельзя трактовать однозначно: «С одной стороны, восхищение Наполеоном, а с другой — Наполеону пришлось уйти из Москвы в 1812 году», — сказал он.