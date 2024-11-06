Что за песня, под которую танцевал Дональд Трамп

Почему политику так полюбилась эта композиция достоверно не известно. Вместе с тем, известный по всему миру диско-хит вышел в 1978 году: в то время Трамп был еще совсем молодым человеком — ему было 32 года, и вероятно, что эти мотивы связаны с запоминающимися моментами его жизни. Интересно, что он не в первый раз использует ее: песня сопровождала Трампа в 2020 году во время его предвыборной кампании — ею завершались все митинги. Под нее бывший президент Соединенных штатов в последний раз взошел на президентский борт в 2021 году перед вступлением Джо Байдена в должность. Композицию даже прозвали «партийным гимном».