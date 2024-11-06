Что за песня, под которую танцевал Дональд Трамп

На видео Дональд Трамп стоит за трибуной на фоне американского флага и всем своим видом показывает радость, совершая характерные движения руками и используя мимику. Этот момент длился всего несколько секунд, но моментально разлетелся по Сети. Аккомпанементом импровизированному танцу стала композиция Y.M.C.A. американской диско-группы Village People.
Почему Трамп танцевал именно под Y.M.C.A. группы Village People?
Почему политику так полюбилась эта композиция достоверно не известно. Вместе с тем, известный по всему миру диско-хит вышел в 1978 году: в то время Трамп был еще совсем молодым человеком — ему было 32 года, и вероятно, что эти мотивы связаны с запоминающимися моментами его жизни. Интересно, что он не в первый раз использует ее: песня сопровождала Трампа в 2020 году во время его предвыборной кампании — ею завершались все митинги. Под нее бывший президент Соединенных штатов в последний раз взошел на президентский борт в 2021 году перед вступлением Джо Байдена в должность. Композицию даже прозвали «партийным гимном».
Чем запомнилась группа Village People?
Группа Village People образовалась в 1977 году в Нью-Йорке. Они сразу запомнились своими сценическими образами — шестеро парней облачались в узнаваемые костюмы морского пехотинца, строителя, байкера, ковбоя, индейца и полицейского. В одной из статей The Washington Post их назвали «архитипические образы американской мужественности». Впоследствии эти образы неоднократно воспроизводились в культуре, а танец под песню «Y.M.C.A.», где участники группы показывали буквы руками, стал мемным.
Сейчас отсылки к Village People можно найти в фильмах, клипах и даже рекламе. Под «Y.M.C.A.» танцевали смешные желтые персонажи мультфильма «Гадкий Я — 2» — миньоны, а в рекламе Pepsi — бурые медведи.
Что за песня Y.M.C.A. группы Village People?
Этот трек стал единственным синглом с вышедшего в 1978 году альбома группы «Cruisin» и на долгие годы закрепился как культовый хит диско-индустрии 80-х. Аббревиатура Y.M.C.A. означает «Юношеская христианская организация» (Young Men’s Christian Association). Она была создана в 1844 году и распространилась по всему миру. Основное направление ее деятельности — благотворительность: организация общин, где можно получить помощь и поддержку, а также досуга для детей и подростков.
В тексте песни прослеживается обращение к молодому отчаявшемуся парню, что все обязательно наладится, а за поддержкой он может обратиться в Y.M.C.A. Однако на слова уже давно никто не обращает внимания — слушателей привлекают зажигательные ритмы диско.
Из открытых источников известно, что в свое время «Y.M.C.A.» занимал первые строчки хит-парадов. В 1979 году группа с этой песней попала на вторую строчку американского чарта Billboard Hot 100 и первую — в британском UK Singles Chart. Она завоевала сердца слушателей по всему миру — это доказывали первые позиции в Австралии, Бельгии, Канаде, Германии, Швеции и других странах. В 2020 году Библиотека Конгресса США признала этот трек значимым для культуры и истории, включив его в Национальный реестр звукозаписей.