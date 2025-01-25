Что за новый способ мошенничества с обзвоном студентов

Схема заключается в следующем: злоумышленники под видом учебного секретариата звонят студентам и спрашивают, почему они не зарегистрированы на портале «Вузопедия» (информационный портал для абитуриентов, где собрана вся необходимая информация о высшем образовании). Для того, чтобы это исправить, учащемуся вуза отправляют код для регистрации, который на самом деле открывает доступ на «Госуслуги», сообщает Baza.