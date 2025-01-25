Что за новый способ мошенничества с обзвоном студентов

Мошенники решили переключиться на без того обеспокоенных сдачей экзаменов студентов во время сессии. Как и в остальных случаях, они нашли лазейки, которым могут поверить молодые люди.
Схема заключается в следующем: злоумышленники под видом учебного секретариата звонят студентам и спрашивают, почему они не зарегистрированы на портале «Вузопедия» (информационный портал для абитуриентов, где собрана вся необходимая информация о высшем образовании). Для того, чтобы это исправить, учащемуся вуза отправляют код для регистрации, который на самом деле открывает доступ на «Госуслуги», сообщает Baza.
Когда студент понимает, что аккаунт взломан, начинается паника. И вот тут поступает звонок якобы от Федеральной налоговой службы, специалисты которой убеждают пострадавшего, что мошенники завладели его деньгами, поэтому все сбережения нужно поскорее снять и перевести на «безопасные счета». Самые доверчивые снимают деньги и передают их курьерам.
По данным издания, еще минимум 6 студентов от 18 до 23 лет из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга отдали мошенникам от 30 до 756 тысяч рублей.
В середине декабря 2024 года мошенники использовали похожую схему обмана, требуя зарегистрироваться студентов в Современной цифровой образовательной среде.