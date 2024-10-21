Что за новая фаза эволюции началась у собак

Собаки переживают третью волну одомашнивания и вступают в новую фазу эволюции. Об этом пишет The Daily Mail со ссылкой на экспертов и исследование, проведенное учеными из шведского Университета Линчепинга в 2017 году.
Что за волны одомашнивания собак?
Одомашнивание собак произошло от 40 тыс. до 14 тыс. лет назад. Первая волна превращения волков в домашних питомцев началась в то время, когда люди стали вести кочевой образ жизни и оставлять пищевые отходы на окраинах своих поселений. В результате, волки, которые начали приходить к местам обитания людей в поисках пропитания, получили преимущество в выживании.
Спустя множество поколений влечение этих животных к людям сменило страх и агрессию, пояснили изданию Брайан Хэйр, профессор эволюционной антропологии в Университете Дьюка (США) и Ванесса Вудс, руководитель программы по подготовке щенков к работе в качестве служебных собак.
Вторая волна одомашнивания собак началась после промышленной революции (в
В чем суть третей волны одомашнивания собак?
Вплоть до 1990-х годов собаки в большинстве своем жили на улице и воспринимались людьми как рабочие животные. Их использовали для охоты, выпаса скота и охраны жилища. Предпочтение отдавалось активным собакам.
Но на фоне разрастающейся урбанизации все больше собак стали жить в домах и квартирах, они стали играть роль компаньонов, а не рабочих.
«Собаки, которые более энергичны, возбудимы, пугливы или тревожны, чем в среднем, с большей вероятностью будут отданы в приюты, где им может быть трудно найти новый дом», — отмечают Хэйр и Вудс.
Ученые обнаружили, что такое изменение роли собак вызвало повышение чувствительности этих животных к окситоцину. Это гормон, отвечающий за социальную связь у собак, особенно у служебных. Он побуждает питомцев стремиться к контакту со своими хозяевами.
Таким образом, в процессе того, как собаки превратились из рабочих в животных-компаньонов, изменилось не только их поведение, но и, возможно, биология. В этом и заключается третья волна одомашнивания и новая фаза эволюции, о которой говорят эксперты.
По мнению Вудса и Хэйра, третья волна одомашнивания в большей степени направлена на адаптацию собак к нашему современному миру. Они считают, что людям следует помогать питомцам в этом процессе.
«Ради счастья собак и их владельцев людям нужно разводить и дрессировать больше собак как служебных животных, начав новую волну одомашнивания собак, чтобы помочь им приспособиться к новому миру, который мы создали», — отметили специалисты.
Источник: www.dailymail.co.uk/