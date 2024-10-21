Что за новая фаза эволюции началась у собак

Одомашнивание собак произошло от 40 тыс. до 14 тыс. лет назад. Первая волна превращения волков в домашних питомцев началась в то время, когда люди стали вести кочевой образ жизни и оставлять пищевые отходы на окраинах своих поселений. В результате, волки, которые начали приходить к местам обитания людей в поисках пропитания, получили преимущество в выживании.