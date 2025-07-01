Что за мошенничество от лица военкомата, участившееся в России

Как мошенники звонят молодым людям под видом сотрудников военкомата и выманивают деньги и личные данные через «Госуслуги» — читайте в справке aif.ru.
В чем суть мошеннической схемы?
В последние месяцы в России резко участились случаи мошенничества, при котором злоумышленники представляются сотрудниками военкоматов. Аферисты выманивают у граждан деньги, похищают их персональные данные и даже принуждают к совершению преступлений.
Аферисты предлагают «записаться в онлайн-очередь» для постановки на воинский учет и просят продиктовать код из СМС. На самом деле этот код дает доступ к аккаунтам «Госуслуг» или банковским приложениям. Получив контроль, мошенники оформляют кредиты на имя жертвы и исчезают с деньгами.
Так, например, попался 18-летний студент из Иркутской области: он перевел мошенникам 2 млн рублей после звонка о «письме из военкомата» — молодому человеку пообещали «защитить деньги», но обман раскрылся слишком поздно.
Какая еще есть схема, связанная с «военкоматом»?
Еще одна тактика — звонки от имени почтовых работников с сообщением о «заказном письме из военкомата». Жертву просят подтвердить личность через СМС-код, а затем запугивают, сообщая, что его данные якобы украдены, а со счета переводятся деньги на спонсирование терроризма — чтобы избежать вымышленного уголовного дела, просят перевести деньги на «безопасный счет». Так 19-летний житель Новороссийска потерял 64 тысячи рублей, поверив в «блокировку счета из-за финансирования запрещенной организации».
По данным расследований, многие мошеннические колл-центры базируются на Украине: еще до СВО они занимались финансовым обманом, но после 2022 года переключились на так называемое «патриотическое» мошенничество.
Сотрудники полиции советуют: чтобы защитить себя, никогда нельзя сообщать коды из СМС, даже если звонящий представился сотрудником банка, военкомата или спецслужб. Необходимо проверять информацию на официальных сайтах и по номерам телефонов учреждений — военкоматы не проводят записи в «онлайн-очереди» и не рассылают письма с требованием кодов.