Что за мошенничество от лица военкомата, участившееся в России

Еще одна тактика — звонки от имени почтовых работников с сообщением о «заказном письме из военкомата». Жертву просят подтвердить личность через СМС-код, а затем запугивают, сообщая, что его данные якобы украдены, а со счета переводятся деньги на спонсирование терроризма — чтобы избежать вымышленного уголовного дела, просят перевести деньги на «безопасный счет». Так 19-летний житель Новороссийска потерял 64 тысячи рублей, поверив в «блокировку счета из-за финансирования запрещенной организации».