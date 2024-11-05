Что за международная схема мошенников «Фейк босс» и как они обманывают

Участились случаи применения мошеннической схемы «Фейк босс» в отношении работников системы образования. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД «Вестник киберполиции России».
В чем суть схемы «Фейк босс»?
Будущих жертв злоумышленники выбирают, как правило, из числа педагогов, которые недавно уволились из образовательного учреждения и перевелись наново место. Они создают фейковые аккаунты, маскируясь под бывших директоров школ или ректоров вузов (указывают соответствующие личные данные, копируют фото реального профиля
Сначала фейковый экс-босс интересуется, как учителю работается на новом месте, как коллектив, как дети, какая там нагрузка. После ряда невинных вопросов киберпреступник просит учителя для участия в секретной операции.
«Злоумышленник попросил учителя оказать содействие правоохранительным органам в проведении проверки и никому об этом не рассказывать, чтобы не подводить образовательную организацию», — отмечают эксперты.
После того, как работник образования дает свое согласие оказать содействие правоохранительным органам, ему звонит неизвестный и сообщил, что от ее имени проводятся незаконные финансовые операции. Чтобы избежать уголовного преследования, педагогу настоятельно рекомендуют перевести свои сбережения на «спецсчет». Получив деньги, преступники перестают выходить на связь.
Как уберечь себя от мошенников?
Эксперты в области кибербезопасности обращаются к работникам системы образования и призывают не терять бдительность.
«Предупреждаем работников системы образования. В связи с тем, что на сайтах образовательных организаций почти всегда размещается подробная информация о педагогическом коллективе и руководстве, вы являетесь удобной целью для злоумышленников. Обязательно перепроверяйте любые просьбы и поручения, выходящие за рамки ваших должностных обязанностей, по стандартным каналам связи», — говорится в сообщении.
На сегодняшний день схема «Фейк босс» уже признана международной. Так, в управлении сообщили, что жертвой обмана киберпреступников стала учительница начальных классов из Санкт-Петербурга, а также двое вузовских педагогов из Республики Беларусь.