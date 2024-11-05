Что за международная схема мошенников «Фейк босс» и как они обманывают

Будущих жертв злоумышленники выбирают, как правило, из числа педагогов, которые недавно уволились из образовательного учреждения и перевелись наново место. Они создают фейковые аккаунты, маскируясь под бывших директоров школ или ректоров вузов (указывают соответствующие личные данные, копируют фото реального профиля и т. п. ) и начинают от их лица вести переписку в мессенджерах.