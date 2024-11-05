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Что за международная схема мошенников «Фейк босс» и как они обманывают

Аif.ru отвечает на популярные вопросы читателей.

Источник: Freepik

Участились случаи применения мошеннической схемы «Фейк босс» в отношении работников системы образования. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД «Вестник киберполиции России».

​В чем суть схемы «Фейк босс»?

Будущих жертв злоумышленники выбирают, как правило, из числа педагогов, которые недавно уволились из образовательного учреждения и перевелись наново место. Они создают фейковые аккаунты, маскируясь под бывших директоров школ или ректоров вузов (указывают соответствующие личные данные, копируют фото реального профиля и т. п.) и начинают от их лица вести переписку в мессенджерах.

Сначала фейковый экс-босс интересуется, как учителю работается на новом месте, как коллектив, как дети, какая там нагрузка. После ряда невинных вопросов киберпреступник просит учителя для участия в секретной операции.

«Злоумышленник попросил учителя оказать содействие правоохранительным органам в проведении проверки и никому об этом не рассказывать, чтобы не подводить образовательную организацию», — отмечают эксперты.

После того, как работник образования дает свое согласие оказать содействие правоохранительным органам, ему звонит неизвестный и сообщил, что от ее имени проводятся незаконные финансовые операции. Чтобы избежать уголовного преследования, педагогу настоятельно рекомендуют перевести свои сбережения на «спецсчет». Получив деньги, преступники перестают выходить на связь.

​Как уберечь себя от мошенников?

Эксперты в области кибербезопасности обращаются к работникам системы образования и призывают не терять бдительность.

«Предупреждаем работников системы образования. В связи с тем, что на сайтах образовательных организаций почти всегда размещается подробная информация о педагогическом коллективе и руководстве, вы являетесь удобной целью для злоумышленников. Обязательно перепроверяйте любые просьбы и поручения, выходящие за рамки ваших должностных обязанностей, по стандартным каналам связи», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день схема «Фейк босс» уже признана международной. Так, в управлении сообщили, что жертвой обмана киберпреступников стала учительница начальных классов из Санкт-Петербурга, а также двое вузовских педагогов из Республики Беларусь.