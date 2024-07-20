Что за крупа булгур и из чего ее делают

Булгур — вид пшеничной крупы. При его изготовлении используется дробленое нешлифованное зерно. Крупа имеет золотистый цвет, по вкусу напоминает перловку с приятным ореховым привкусом.
Главное преимущество булгура — в сохранении внутренней части (зародыша) и оболочки, то есть отрубей. Поэтому в этой крупе содержится много пищевых волокон — около 30% от суточной нормы потребления в 100 граммах.
«Булгур в изготовлении напоминает полуфабрикат. Пшеничные зерна практически доведены до готовности при сохраненных зародыше и оболочке. Затем крупинки высушивают. Булгур часто измельчают, но можно встретить и крупный, и средний помол», — объяснили специалисты Роспотребнадзора.
Чем полезен булгур?
«Булгур содержит много белка и полезных жиров. Помимо этого, у каши довольно низкий гликемический индекс, что означает быстрое и длительное чувство насыщения даже от небольших порций», — рассказали санврачи.
Булгур — источник марганца. Этот ценный биоэлемент участвует в синтезе гормона радости — серотонина, поэтому помогает бороться с депрессией. Также марганец снижает уровень сахара в крови и помогает выработке ферментов поджелудочной железы, отметили эксперты Роспотребнадзора.
Противопоказания к употреблению булгура — аллергия на злаки и непереносимость глютена.
Можно ли булгур при похудении?
Булгур имеет невысокую калорийность: на 100 граммов сухого продукта — 320−340 ккал. «Эту крупу хорошо использовать для диетического питания и даже похудения», — комментирует врач-диетолог, старший научный сотрудник отделения профилактической и реабилитационной диетологии «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлия Чехонина.
Благодаря входящим в его состав сложным углеводам булгур не противопоказан при сахарном диабете, так как не повышает уровень сахара в крови, отметила доктор.
Булгур едят в горячем виде (каши, готовят вместо риса в плове) и холодным в салатах. Перед приготовлением замачивают. При выборе продукта в магазине эксперты советуют ориентироваться на его цвет — чем желтее булгур, тем лучше.
Источники: https://zpp.rospotrebnadzor.ru https://www.1tv.ru https://здоровое-питание.рф.