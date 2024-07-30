Что за команда «сено-солома» была в русской армии?

«Сено-солома» — так, под одной из версий, учили маршировать неграмотных новобранцев из крестьян. Тем, кто не различал право и лево, к одной ноге привязывали пук сена, к другой — соломы. В разных источниках эту «методику» приписывают и Петру I, и полководцу Александру Суворову, однако подтверждения ее реального применения нет.