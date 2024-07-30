Что за команда «сено-солома» была в русской армии?

«Сено-солома» — так, под одной из версий, учили маршировать неграмотных новобранцев из крестьян. Тем, кто не различал право и лево, к одной ноге привязывали пук сена, к другой — соломы. В разных источниках эту «методику» приписывают и Петру I, и полководцу Александру Суворову, однако подтверждения ее реального применения нет.
Есть версия, что способ с сухой травой использовали во время создания первой русской регулярной армии по немецкому образцу. Большинство командующих были немцы и отдавали команды на родном языке, сложном для восприятия простыми русскими людьми.
Появление этого, как считают историки, «анекдота» связывают с романом Алексея Толстого «Петр Первый», где автор пишет:
— Голиков, вон из строя, плетись назад… Смир-р-рна! (Разинув пасть, закинулся, заорал на все поле.) — Лева нога — сено, права нога — солома. Помни науку… Шагом, — сено — солома, сено — солома…