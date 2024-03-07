Что за книгу подарили Владимиру Путину при посещении библиотеки «Сириус»?

В качестве подарка главе государства сотрудники «Сириуса» выбрали переизданный ботанический атлас редких растений Крыма и Кавказа. «Автор атласа — ученый, ботаник и путешественник Федор Биберштейн — впервые опубликовал книгу 200 лет назад. Уникальность нового издания в том, что оно было подготовлено совместно с детьми из Образовательного центра “Сириус”, которые дополнили его своими иллюстрациями и актуализировали описания растений. В проекте приняли участие более 150 человек — художники, биологи, фотографы», — сообщает пресс-служба Научно-технологического университета «Сириус». Работа над материалами сборника велась более трех лет под руководством экспертов, ведущих специалистов университета, Ботанического института РАН и Академии художеств.