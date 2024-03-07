Что за книгу подарили Владимиру Путину при посещении библиотеки «Сириус»?

В рамках рабочей поездки в Сочи Владимир Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) и принял участие в церемонии закрытия мероприятия.
Во время обхода площадки ВФМ глава государства посетил первое открытое книгохранилище будущей библиотеки «Сириуса». Пока здесь на семи шкафах-небоскребах разместилось 24 тысячи книг.
Председатель Совета федеральной территории «Сириус», руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева рассказала президенту, что фонд будущей библиотеки формируется совместно с партнерами — издательствами, индустриальными компаниями, вузами, научными организациями, учреждениями культуры и спорта.
Во время встречи Елена Шмелева презентовала президенту книгу, переизданную при участии воспитанников центра.
Что за книгу подарили Владимиру Путину?
В качестве подарка главе государства сотрудники «Сириуса» выбрали переизданный ботанический атлас редких растений Крыма и Кавказа. «Автор атласа — ученый, ботаник и путешественник Федор Биберштейн — впервые опубликовал книгу 200 лет назад. Уникальность нового издания в том, что оно было подготовлено совместно с детьми из Образовательного центра “Сириус”, которые дополнили его своими иллюстрациями и актуализировали описания растений. В проекте приняли участие более 150 человек — художники, биологи, фотографы», — сообщает пресс-служба Научно-технологического университета «Сириус». Работа над материалами сборника велась более трех лет под руководством экспертов, ведущих специалистов университета, Ботанического института РАН и Академии художеств.
Автор первого издания атласа Федор Биберштейн более 30 лет изучал русскую флору, много внимания уделял Крыму и Кавказу.