Что за история с видео, на котором Путин ремонтирует наручные часы ручкой

Во время саммита ЕАЭС, который на днях проходил в Ленинградской области, журналист ВГТРК Павел Зарубин обратил внимание на необычное занятие президента России — он ремонтировал свои наручные часы.
Что было не так с часами президента?
Судя, по опубликованным кадрам в Telegram-канале журналиста, Владимир Путин внимательно осматривал ремешок часов.
«В ходе заседания саммита невозможно было не обратить внимание, что у главы государства что-то не так с его часами, точнее, с их креплением», — отметил Зарубин.
Чем Владимир Путин решил отремонтировать часы?
Президент самостоятельно решил вопрос с часами. Для этого он взял обычную ручку и использовал ее в качестве импровизированной отвертки.
«Он в прямом смысле слова из подручных инструментов решил сделать все сам. Заметно, что иногда даже применяя силу», — удивился журналист.
При этом Владимир Путин сосредоточенно слушал выступление участников саммита. И в тот момент, когда слово брал иностранный гость, президент надевал специальный наушник для перевода.
Какой была реакция пользователей на видео с президентом?
Ролик набрал свыше 2,5 тысяч просмотров. В комментариях многих пользователей поразила находчивость российского лидера, некоторые даже призывали у него поучиться.
Комментарии под видео:
- СТРАТЕГ (Алексей): «Это супер!».
- Бойбуода2022: «Ну Владимир Владимирович просто советский человек, видимо слесарил в юности. Нет надёжнее инструмента, чем советский мозг».
- Victoria: «Везде и во всем успевает!».
- User: «Президент в отличной физической и умственной форме. Такому только позавидовать».
- Марина: «Настоящий русский мужик с руками из нужного места! Всё по ходу ремонтирует!».
- Карен Галаев: «Учитесь у Владимира Владимировича! Он много знает и умеет!».