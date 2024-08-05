Что за гормон кортизол и как он влияет на организм?

Кортизол — гормон, название которого знакомо многим. Часто его называют «гормоном стресса» и большинство людей относятся к нему негативно. Однако, этот гормон на самом деле очень полезен.
Для чего нужен кортизол?
После выработки этого гормона у человека учащается сердечный ритм, поднимается давление, уровень сахара в крови и напрягаются мышцы. Таким образом кортизол запускает стрессовый ответ, так называемый «бей или беги», то есть человек готов сражаться или убежать от опасности. А вот пищеварение, иммунитет и репродуктивные функции под воздействием этого гормона «приглушаются».
Опасность не в самом гормоне, а в том, что он может вырабатываться не в тот момент. Если организм в стрессе, значит он в состоянии полной боевой готовности. Но к чему вам такой уровень кортизола если вы, например, просто сидите на работе и перебираете документы?! Когда кортизол вырабатывается в спокойное время, он просто наносит удар по организму и тот быстрее изнашивается. От хронического стресса возникает гипертония, диабет и аутоиммунные заболевания.
Но, когда кортизола мало, это также плохо. Гормон влияет практически на все, что происходит в организме. Например, он регулирует метаболизм и менструальный цикл, режимы сна и бодрствования, позволяет поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Еще кортизол помогает в борьбе с воспалением, с гипертонией, помогает в вопросах памяти и настроения.
«Кортизол помогает адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся условиям окружающей среды. Например, когда человек просыпается, этот гормон позволяет организму встретить во всеоружии то, что может его потревожить», — рассказал РИА Новости врач Андрей Кондрахин.
Как понять, что у вас проблемы с кортизолом?
У кортизола есть свой график. То есть в идеале, утром вы встаете бодрыми, потому что кортизол достигает пика. В течение дня кортизол падает и вечером вы спокойно ложитесь спать. Но если с утра вы не можете встать, а вечером заснуть, значит у вас нарушились ритмы кортизола.
Выяснить проблему с кортизолом можно только обратившись к врачу и сдав необходимые анализы. Вот какие варианты расстройства могут обнаружиться:
1. Ранний пик уровня кортизола. Вы встаете очень рано, но еще до обеда уровень кортизола стремительно падает и остаток дня вы держитесь, что называется, на морально-волевых.
2. Постоянно повышенный уровень кортизола. Вы все время суетитесь, не можете сосредоточиться на задачах, у вас повышенная тревога, раздражительность и вечное состояние «на взводе».
3. Поздний пик кортизола. Это когда полдня уходит на раскачу и только к позднему вечеру вы готовы свернуть горы. В итоге полночи вы можете привести в соцсетях или за просмотром сериалов, чем еще сильнее поднимете уровень кортизола. Замкнутый круг.
4. Низкий уровень кортизола в течение дня. Если у вас с утра до вечера нет энергии и думаете о том, как бы скорее лечь в постель — это тоже должно насторожить.
Как привести уровень кортизола к норме?
Начать нужно с питания. Уменьшить сахар в рационе, нормализовать питьевой режим и добавить физической активности.
Активный спорт днем помогает снизить вечерний уровень кортизола и легче заснуть.
А самое главное — наладьте режим сна: ложитесь каждый день в одно время и спите не меньше 7−9 часов в сутки. Во второй половине дня уберите из рациона кофе, яркий свет гаджетов перед сном и не занимайтесь активными спортивными упражнениями по вечерам.