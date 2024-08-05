Что за гормон кортизол и как он влияет на организм?

Опасность не в самом гормоне, а в том, что он может вырабатываться не в тот момент. Если организм в стрессе, значит он в состоянии полной боевой готовности. Но к чему вам такой уровень кортизола если вы, например, просто сидите на работе и перебираете документы?! Когда кортизол вырабатывается в спокойное время, он просто наносит удар по организму и тот быстрее изнашивается. От хронического стресса возникает гипертония, диабет и аутоиммунные заболевания.