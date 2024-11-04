Что за дерево ракита?

Ученые отмечают, что ракита, вероятно, самое популярное растение в этнолингвистике и фольклоре. Такое внимание обусловлено ее природными свойствами: «раньше других деревьев и кустарников пробуждается весной, растет практически везде, неприхотлива, обладает необыкновенной живучестью, легко принимается и приживается, в том числе пуская корни из посаженных в землю веток и прутьев, растет очень быстро». Поэтому в литературе и фольклоре она связана с плодовитостью, рождаемостью, увеличивающейся силой. Немаловажна и связь ивы с христианством — праздником Вербного воскресенья.