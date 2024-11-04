Что за дерево ракита?

Ракита — разновидность ивы, родственница вербы и шелюги. Семейство ивовых обширно — более 1200 видов деревьев, из которых к роду «ива» относятся более 350 видов. Иву в независимости от вида ассоциируют с водой — она произрастает преимущественно на берегах водоемов. Родовое латинское название растения — «salix», а на кельтском есть сочетание слов «sal lic», что значит «около воды».
Что известно о дереве ракита?
В ботанике ракиту называют ивой ломкой. Это листопадное дерево получилось в результате скрещивания двух видов ивы белой (Salix alba) с ивой понтийской (Salix euxina). Такая информация представлена в Большой российской энциклопедии. Для ломкой ивы характерна широкая шатровидная крона, ствол диаметром до 1 м и общая высота — до 15−20 м. Цвет ветвей чаще оливковый или серо-зеленый.
Ветви ракиты используют для плетения, древесину — для изготовления бытовых изделий, молодыми побегами и листьями можно кормить скот.
Какое отношение ракита имеет к русским народным сказкам?
Это дерево знакомо многим по русским народным сказкам. Как и другие растения, ракита помогает героям волшебных историй: нашептывает добрые советы, рядом с ракитой происходят важные встречи с друзьями или врагами.
Ученые отмечают, что ракита, вероятно, самое популярное растение в этнолингвистике и фольклоре. Такое внимание обусловлено ее природными свойствами: «раньше других деревьев и кустарников пробуждается весной, растет практически везде, неприхотлива, обладает необыкновенной живучестью, легко принимается и приживается, в том числе пуская корни из посаженных в землю веток и прутьев, растет очень быстро». Поэтому в литературе и фольклоре она связана с плодовитостью, рождаемостью, увеличивающейся силой. Немаловажна и связь ивы с христианством — праздником Вербного воскресенья.