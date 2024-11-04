Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что за дерево ракита?

Aif.ru отвечает на популярные вопросы читателей.

Источник: Freepik

Ракита — разновидность ивы, родственница вербы и шелюги. Семейство ивовых обширно — более 1200 видов деревьев, из которых к роду «ива» относятся более 350 видов. Иву в независимости от вида ассоциируют с водой — она произрастает преимущественно на берегах водоемов. Родовое латинское название растения — «salix», а на кельтском есть сочетание слов «sal lic», что значит «около воды».

Что известно о дереве ракита?

В ботанике ракиту называют ивой ломкой. Это листопадное дерево получилось в результате скрещивания двух видов ивы белой (Salix alba) с ивой понтийской (Salix euxina). Такая информация представлена в Большой российской энциклопедии. Для ломкой ивы характерна широкая шатровидная крона, ствол диаметром до 1 м и общая высота — до 15−20 м. Цвет ветвей чаще оливковый или серо-зеленый.

Ветви ракиты используют для плетения, древесину — для изготовления бытовых изделий, молодыми побегами и листьями можно кормить скот.

Какое отношение ракита имеет к русским народным сказкам?

Это дерево знакомо многим по русским народным сказкам. Как и другие растения, ракита помогает героям волшебных историй: нашептывает добрые советы, рядом с ракитой происходят важные встречи с друзьями или врагами.

Ученые отмечают, что ракита, вероятно, самое популярное растение в этнолингвистике и фольклоре. Такое внимание обусловлено ее природными свойствами: «раньше других деревьев и кустарников пробуждается весной, растет практически везде, неприхотлива, обладает необыкновенной живучестью, легко принимается и приживается, в том числе пуская корни из посаженных в землю веток и прутьев, растет очень быстро». Поэтому в литературе и фольклоре она связана с плодовитостью, рождаемостью, увеличивающейся силой. Немаловажна и связь ивы с христианством — праздником Вербного воскресенья.