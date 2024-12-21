Что за цвет Mocha Mousse и почему он так называется

Институт цвета Pantone представил уникальный оттенок 2025 года. Им стал Mocha Mousse — выразительный мягкий коричневый цвет, ассоциирующийся с удовольствием и вкусом.
«Сложный и роскошный, но в то же время непритязательный классический, цвет Mocha Mousse расширяет наши представления о коричневых оттенках, превращая их из скромных и приземленных в амбициозные и роскошные. Пронизанный тонкой элегантностью и земной утонченностью, представляет собой сдержанный и изысканный штрих гламура. Вкусный коричневый оттенок Pantone 2025 года Mocha Mousse окутывает нас своим чувственным теплом», — рассказала исполнительный директор Института цвета Pantone Леатрис Айзман.
Почему цвет Mocha Mousse так называется?
Свое название оттенок получил из-за его сравнения с десертом на основе кофе — мусса мокко. Мокко (мокка) — это кофейный напиток на основе эспрессо с добавлением молока, какао-порошка или шоколадного сиропа. Мусс Мокко (Mocha Mousse) — это вкусный коричневый цвет, который питает нас своим намеком на шоколад, какао и кофе. Ориентированный на утилитарность, но одновременно возвышенный и создающий ощущение роскоши, отмечают в Институте цвета Pantone.
Что за Институт цвета Pantone?
Институт Pantone — это исследовательское подразделение американской компании Pantone Inc., которая занимается изучением тенденций цвета, его влияния на различные сферы жизни и популяризации стандартов цветовой классификации. Pantone известен своей знаменитой системой подбора цвета, являющейся мировым стандартом для печати, дизайна, моды, интерьера и других отраслей.
Ежегодно в декабре Pantone объявляет цвет на будущий год, который становится ориентиром для дизайнеров, маркетологов и представителей креативных индустрий.