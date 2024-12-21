Что за цвет Mocha Mousse и почему он так называется

«Сложный и роскошный, но в то же время непритязательный классический, цвет Mocha Mousse расширяет наши представления о коричневых оттенках, превращая их из скромных и приземленных в амбициозные и роскошные. Пронизанный тонкой элегантностью и земной утонченностью, представляет собой сдержанный и изысканный штрих гламура. Вкусный коричневый оттенок Pantone 2025 года Mocha Mousse окутывает нас своим чувственным теплом», — рассказала исполнительный директор Института цвета Pantone Леатрис Айзман.