Что за большой парад планет произойдет 28 февраля 2025 года

28 февраля 2025 года произойдет большой парад планет. Это ближайшая дата, когда все семь планет окажутся по одну сторону от Солнца: Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, а рядом с ними, восточнее, — яркие Юпитер и Марс. Об этом сообщает Московский планетарий.
Что известно о параде планет 28 февраля?
Планеты соберутся вместе на вечернем небе. Все, кроме Сатурна, Меркурия и Нептуна, будут видны одновременно.
Почему этот парад считается большим?
Парадом планет называют ситуацию, при которой несколько видимых невооруженным глазом планет оказываются достаточно близко друг к другу в узком секторе неба, составляющем 20−30°.
Парад 28 февраля 2025 года также называют полным, так как в нем примут участие все планеты Солнечной системы, кроме Земли.
Ближайшие большие парады планет, кроме 28 февраля 2025 года, произойдут 18 января 2025 года (вечернее выравнивание Марса, Юпитера, Урана, Нептуна, Сатурна и Венеры) и 29 августа 2025 года (утреннее выравнивание Меркурия, Венеры, Юпитера, Урана, Нептуна и Сатурна).