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Что за большой парад планет произойдет 28 февраля 2025 года

В последний день зимы 2025 года произойдет редкое астрономическое явление.

28 февраля 2025 года произойдет большой парад планет. Это ближайшая дата, когда все семь планет окажутся по одну сторону от Солнца: Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, а рядом с ними, восточнее, — яркие Юпитер и Марс. Об этом сообщает Московский планетарий.

Что известно о параде планет 28 февраля?

Планеты соберутся вместе на вечернем небе. Все, кроме Сатурна, Меркурия и Нептуна, будут видны одновременно.

Почему этот парад считается большим?

Парадом планет называют ситуацию, при которой несколько видимых невооруженным глазом планет оказываются достаточно близко друг к другу в узком секторе неба, составляющем 20−30°.

Большим или великим считается парад, при котором собираются пять и более планет. Малый парад происходит, если по одну сторону от Солнца оказываются четыре планеты.

Парад 28 февраля 2025 года также называют полным, так как в нем примут участие все планеты Солнечной системы, кроме Земли.

Ближайшие большие парады планет, кроме 28 февраля 2025 года, произойдут 18 января 2025 года (вечернее выравнивание Марса, Юпитера, Урана, Нептуна, Сатурна и Венеры) и 29 августа 2025 года (утреннее выравнивание Меркурия, Венеры, Юпитера, Урана, Нептуна и Сатурна).