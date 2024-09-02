Что за большой парад планет произойдет 28 февраля 2025 года

28 февраля 2025 года произойдет большой парад планет. Это ближайшая дата, когда все семь планет окажутся по одну сторону от Солнца: Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, а рядом с ними, восточнее, — яркие Юпитер и Марс. Об этом сообщает Московский планетарий.