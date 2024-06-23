Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что вы знаете о музыкальных инструментах?

23 июня отмечается День балалайки. Музыка — неотъемлемая часть нашей жизни, она сопровождает нас повсюду: в такси, в лифте, в магазинах, ресторанах, да и в наших наушниках. Но так ли мы много знаем о том, что сопровождает нас каждый день? Знаем ли мы точное количество в мире музыкальных инструментов? А самых великих музыкантов? А сколько миллионов можно отдать за гитару, на которой играет ваш кумир? Проверьте свои знания с помощью теста! Ну, или интуицию.

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.