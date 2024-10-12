«Что вы нашли в этом уроде?» 5 главных работ Ролана Быкова

Вскоре после отмены «Медной бабушки» Быков согласился на роль в фильме «Докер». Саму картину он позже называл «ужасной» и стыдился её. Но именно на съемках «Докера» он встретил Елену, дочь известного актера Всеволода Санаева. Быкову тогда было 43 года, он уже был женат, но тот брак закончился разводом в начале 1960-х; Санаева была на 14 лет младше и тоже была замужем. Но вскоре они уже были вместе, хотя официально поженились намного позже, уже в 1980-е. Отсутствие штампа не мешало им — они не расставались на протяжении четверти века, а она полностью взяла на себя бытовые вопросы и во всем поддерживала Быкова.