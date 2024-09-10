Что важно знать о семейном обучении

На семейное обучение школьника переводят по решению родителей и его самого. Такую систему выбирают по разным причинам. Например, частые переезды, отставание ребенка от школьный программы (или ее опережение), состояние здоровья ученика, его занятия профессиональным спортом и прочее. Эксперты объяснили, какие права есть у ученика на семейном обучении.
Как пишет «Объясняем. РФ», детям, которые выбрали такую систему, нужно прикрепиться к конкретной школе, чтобы бесплатно пользоваться учебниками, ходить в кружки, проходить аттестацию и сдавать экзамены.
График обучения
Ребенок может выбрать одну форму обучения или сочетать несколько. Например, он может заниматься по учебникам, с репетиторами, в онлайн-школе самостоятельно или посещать часть уроков лично. Частичное посещение нужно согласовать со школой, к которой прикреплен ученик. При этом строго придерживаться школьной программы необязательно, главное — успешно сдать экзамены.
ОГЭ и ЕГЭ ученику нужно будет сдавать очно. Промежуточную аттестацию можно будет пройти в школе или на онлайн-платформах, у которых есть договор с учебным заведением. Задания и сроки аттестации определяет школа.
Бесплатные кружки и секции
Ребенок может получать и дополнительное образование. Например, посещать бесплатные кружки, студии и секции вместе с учениками школы, к которой прикреплен.
Родители ученика могут оформить государственный сертификат на оплату дополнительного образования в государственных, муниципальных и частных школах. Подать заявление на сертификат рекомендуется на сайте pfdo.ru.
Участие в олимпиадах и конкурсах
Семейное обучение дает право участвовать во всех соревнованиях для школьников. Стоит учесть, что на некоторых олимпиадах для регистрации нужны ключи для авторизации в системе тестирования. Получить их можно в администрации школы или у организатора конкурса.
Бесплатные школьные учебники
Семейное обучение дает право на бесплатные учебники. Лучше заранее узнать, где их выдают в вашем регионе — в самой школе или в специальной библиотеке. Если ребенку не выдают учебники, нужно обратиться в муниципальный комитет образования. Но, если ученик прикреплен к частной школе, книги придется покупать родителям.
Посещение психолога и логопеда
Кроме того, ребенок может бесплатно посещать педагога-психолога или логопеда, если они есть в школе. Логопед поможет исправить имеющиеся дефекты речи, а психолог — составить индивидуальный план учебы, наладить отношения с родителями или сверстниками.
Региональные компенсации и вычет за оплату обучения
В некоторых регионах родителям, которые перевели ребенка на семейное обучение, доступны компенсационные выплаты. Уточнить этот момент можно в районном управлении образования при подаче уведомления о переходе на семейное образование.
Налоговый вычет за оплату онлайн-уроков и онлайн-школ могут получить родители, которые платят НДФЛ.
В некоторых случаях вычет не положен. На него не могут рассчитывать родители, не оформленные на работе официально, работающие как ИП на спецрежиме, оплатившие обучение маткапиталом, а также самозанятые.
Самообразование после девятого класса
После девятого класса подросток может перейти на самообразование. Эта форма обучения похожа на семейную: ребенок учится дома, а в школу приходит сдавать контрольные и экзамены. При этом перейти на самообразование подросток может сам, то есть согласие родителей не требуется. Уведомлять орган местного самоуправления о переходе на эту форму обучения тоже не нужно. Школьник только подает заявление в учебное заведение.
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