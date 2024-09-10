Что важно знать о семейном обучении

После девятого класса подросток может перейти на самообразование. Эта форма обучения похожа на семейную: ребенок учится дома, а в школу приходит сдавать контрольные и экзамены. При этом перейти на самообразование подросток может сам, то есть согласие родителей не требуется. Уведомлять орган местного самоуправления о переходе на эту форму обучения тоже не нужно. Школьник только подает заявление в учебное заведение.