Что важно сделать в Родительскую субботу и на праздник «Державной» иконы Богородицы

Что такое Родительская суббота
Во вторую субботу Великого поста православные отмечают Родительскую субботу. В этот день молятся о родных, отошедших в иной мир. Родительские субботы появились в календаре Великого поста очень давно. По-церковному этот день называют «днем особого поминовения усопших».
Выбор субботних дней был обусловлен особенностями богослужения. По будням в Великий пост в храмах могут служить только Литургию Преждеосвященных Даров, а каждый из воскресных дней приурочен к особому событию Евангелия. Поэтому было решено поминать усопших по субботам.
Обычно Родительские субботы приходились на вторую, третью и четвертую субботы Великого поста. Но в 2025 году их только две — первая будет 15 марта, а вторая — 29 марта. Суббота третьей недели в этом году совпадает в другим церковным праздником — Днем Сорока Севвастийских мучеников. Поэтому у верующих в пост только две возможности помолиться в храме об отошедших в иной мир родителях.
Праздник иконы «Державная». Что это за икона?
Державной иконе Богородицы на Руси молятся о сохранении Российского государства, воинства, властей и всех честных христиан. Эта икона была чудесным образом обретена в 1917-м году в день, когда либерально настроенные генералы и депутаты свергли императора Николая II.
Икона была обнаружена в подвалах Вознесенской церкви в Коломенском. Она была старой и почернела от времени. Но когда ее помыли, настоятелю отцу Николаю вдруг открылся лик Богородицы, восседающей на троне. В одной руке Богоматерь держала скипетр, а в другой державу — знаки царской власти.
Явление народу «Державной» иконы произвело в нём необыкновенный духовный подъем. Люди молились Богородице: просили отвести беду и спасти Россию от раздоров и нестроений.
Когда начались гонения на церковь, икону изъяли. К счастью, она попала в запасники Исторического музея и сохранилась до наших дней. В 1990-м году икону передали церкви, и она вернулась домой в Коломенское. Сейчас она находится в Казанской церкви. Образ Богородицы «Державная» стал символом единения страны и духовного единства народа. Именно ей был освящен акт подписания объединения РПЦ и Православной церкви за рубежом.
Самые почитаемые списки (копии) образа Богоматери «Державная» находятся в церкви Вознесения на улице Радио и во 2-ом Обыденском переулке в храме Пророка Илии. Здесь находится, наверное, самый старый список с образа. Он был написан иконописцем Чернышевым в 1920-х годах.
Что нужно делать в Родительскую субботу
На Руси этот день называли днем Федота. И действительно в этот день отмечали еще один праздник — священномученика Феодота, епископа Киринейского. Святой жил на Кипре, был мучим за веру, но богоборцы пощадили его, и он окончил свои дни вполне мирно. На Федота в саду топтали снег — считали, что так вода дольше задержится в земле. Стряхивали снег с фруктовых деревьев, а дома высаживали рассаду. Хозяйки считали, что на Федота рассада получается крепкая. Но это все касалось быта, и люди поступали по желанию и возможностям. А что касалось Родительской субботы, то тут обязательно нужно было сделать следующее:
- Побывать в храме, отстоять службу.
- Помолиться за усопших родных: подать записку о поминовении, поставить на канун (квадратный подсвечник) свечу.
- После службы можно посетить кладбище, почитать над могилами родных псалтырь. Особенно часто рекомендовали по усопшим читать 17-й акафист.
Чего нельзя делать в Родительскую субботу
- В родительскую субботу нельзя молиться в храме за некрещеных и самоубийц. За самоубийц вообще в православии не молятся. За некрещеных молятся дома святому Уару.
- Нельзя пить, гулять и смеяться до упаду. На дворе Великий пост.
- На кладбище нельзя есть, выпивать и оставлять еду и питье на могилах. Душе покойного нужна только молитва. «Кормить» мертвых — грех.
Майя Новик