Что важно сделать в Родительскую субботу и на праздник «Державной» иконы Богородицы

На Руси этот день называли днем Федота. И действительно в этот день отмечали еще один праздник — священномученика Феодота, епископа Киринейского. Святой жил на Кипре, был мучим за веру, но богоборцы пощадили его, и он окончил свои дни вполне мирно. На Федота в саду топтали снег — считали, что так вода дольше задержится в земле. Стряхивали снег с фруктовых деревьев, а дома высаживали рассаду. Хозяйки считали, что на Федота рассада получается крепкая. Но это все касалось быта, и люди поступали по желанию и возможностям. А что касалось Родительской субботы, то тут обязательно нужно было сделать следующее: