Что Вашингтон хочет получить от переговоров с Москвой

Шесть часов продолжались переговоры российской и американской делегаций в Стамбуле. Стороны обсуждали нормализацию дипломатических отношений.
Reuters утверждает, что в повестке стоял вопрос российской собственности. При президенте Джо Байдене Вашингтоном на шесть объектов, принадлежащих России, были наложены ограничения. Среди заблокированной недвижимости оказались здания консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке.
Кроме этого, Москва говорила о проблемах с выплатами дипломатическим работникам. В свою очередь, представители США жаловались на ограничение поездок по России. Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс сообщала, что тема Украины обсуждаться не будет.
— В повестке нет никаких политических вопросов или вопросов безопасности, и Украина абсолютно не фигурирует в повестке, — отметила она.
Политолог-американист Константин Блохин объяснил в разговоре с ВФокусе Mail, что одним вопросом Украины отношения России и США не ограничиваются. Среди обсуждаемых тем есть, например, иранская ядерная программа, Северная Корея, проблема санкций, контроль над вооружениями и многое другое. Эксперт подчеркнул, что в мире нет более важных отношений, чем российско-американские.
— Если бы была проигрышная ситуация, то этих раундов переговоров бы не было. В течение часа выставили бы ультимативные претензии, и все бы на этом закончилось, — сказал собеседник ВФокусе Mail.
Блохин считает, что возврат нашей собственности — это важная, но не самая главная проблема.
— Я думаю, что если для Трампа главным противником является не Россия, а Китай, для него Украина — дорого и лишняя головная боль, то и цель нормализации отношений заключается в том, чтобы США сконцентрировались не на Москве, а на Пекине. Задачей максимум же для Вашингтона является вбить клин между Россией и Китаем, это вряд ли получится, но пытаться он будет это сделать, — подытожил Блохин.