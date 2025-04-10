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Что Вашингтон хочет получить от переговоров с Москвой

Политолог-американист Константин Блохин рассказал ВФокусе Mail, какая итоговая цель может быть у США на переговорах с Россией. И это не сдача Украины.

Даниил Черных
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Шесть часов продолжались переговоры российской и американской делегаций в Стамбуле. Стороны обсуждали нормализацию дипломатических отношений.

— Переговоры по линии МИД и Госдепартамента исключительно по вопросам урегулирования и нормализации двусторонних отношений, — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Reuters утверждает, что в повестке стоял вопрос российской собственности. При президенте Джо Байдене Вашингтоном на шесть объектов, принадлежащих России, были наложены ограничения. Среди заблокированной недвижимости оказались здания консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Кроме этого, Москва говорила о проблемах с выплатами дипломатическим работникам. В свою очередь, представители США жаловались на ограничение поездок по России. Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс сообщала, что тема Украины обсуждаться не будет.

— В повестке нет никаких политических вопросов или вопросов безопасности, и Украина абсолютно не фигурирует в повестке, — отметила она.

Политолог-американист Константин Блохин объяснил в разговоре с ВФокусе Mail, что одним вопросом Украины отношения России и США не ограничиваются. Среди обсуждаемых тем есть, например, иранская ядерная программа, Северная Корея, проблема санкций, контроль над вооружениями и многое другое. Эксперт подчеркнул, что в мире нет более важных отношений, чем российско-американские.

— Если бы была проигрышная ситуация, то этих раундов переговоров бы не было. В течение часа выставили бы ультимативные претензии, и все бы на этом закончилось, — сказал собеседник ВФокусе Mail.

Блохин считает, что возврат нашей собственности — это важная, но не самая главная проблема.

— Я думаю, что если для Трампа главным противником является не Россия, а Китай, для него Украина — дорого и лишняя головная боль, то и цель нормализации отношений заключается в том, чтобы США сконцентрировались не на Москве, а на Пекине. Задачей максимум же для Вашингтона является вбить клин между Россией и Китаем, это вряд ли получится, но пытаться он будет это сделать, — подытожил Блохин.