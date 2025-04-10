Что Вашингтон хочет получить от переговоров с Москвой

— Я думаю, что если для Трампа главным противником является не Россия, а Китай, для него Украина — дорого и лишняя головная боль, то и цель нормализации отношений заключается в том, чтобы США сконцентрировались не на Москве, а на Пекине. Задачей максимум же для Вашингтона является вбить клин между Россией и Китаем, это вряд ли получится, но пытаться он будет это сделать, — подытожил Блохин.