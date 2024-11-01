Что-то там в носу. Ученые: потеря обоняния связана со 139 заболеваниями

Только неврологических диагнозов 72 и среди них такие тяжелые, как опухоль глиобластома, болезни Альцгеймера и Паркинсона, другие деменции, и такие распространенные, как депрессия, тревожность и мигрень. Очень много заболеваний внутренних органов. Это почти все главные сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет, патология органов дыхания, пищеварительной системы, суставов и т. д. О наследственных заболеваниях не будем говорить, так как они редки и их названия мало что скажут нам.