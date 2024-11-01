Что-то там в носу. Ученые: потеря обоняния связана со 139 заболеваниями

Речь идет об аносмии (полное отсутствие обоняния), гипосмии (его снижение) и фантомии (искажение восприятия запахов). Статья опубликована в авторитетном научном журнале Frontiers in Molecular Neuroscience («Рубежи молекулярной нейронауки»).
Список болезней поражает количеством и разнообразием
После пандемии все мы знаем, что ковид часто начинается с потери обоняния, а потом нередко этим и продолжается — симптом типичен для долгого ковида. Но список заболеваний, приведенный в статье, удивляет количеством и разнообразием патологии. Диагнозы сведены в три большие таблицы, посвященные отдельно неврологическим, соматическим (болезни тела и внутренних органов) и врожденным заболеваниям.
Только неврологических диагнозов 72 и среди них такие тяжелые, как опухоль глиобластома, болезни Альцгеймера и Паркинсона, другие деменции, и такие распространенные, как депрессия, тревожность и мигрень. Очень много заболеваний внутренних органов. Это почти все главные сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет, патология органов дыхания, пищеварительной системы, суставов
Особо пугающая информация
Лучше всего понятна и изучена связь потери обоняния с болезнями Альцгеймера, Паркинсона, депрессией, шизофренией, рассеянным склерозом и сердечно-сосудистой патологией. Этим заболеваниям предшествует полная или частичная потеря способности ощущать запахи.
«По-видимому, обонятельная дисфункция является продромальным симптомом этих заболеваний», — пишут авторы статьи. То есть, это самые первые симптомы, развивающиеся порой задолго до появления явных признаков этих болезней.
Ученые приводят несколько механизмов, объясняющих, как эти симптомы связаны с болезнями. Главное внимание они уделяют воспалению, анатомическим взаимоотношениям органа обоняния и мозга, а также вредным экологическим факторам. Последние легко поражают слизистую носа.
Надежда на ароматерапию
Но во всем этом негативе есть и проблески надежды. Стимуляция обоняния с помощью ароматерапии может использоваться не только для того, чтобы вы наслаждались запахами. В исследованиях показано, что она улучшает память, а у больных деменцией — когнитивные (умственные) способности. Ученые предполагают, что так уменьшается воспаление, и это может быть мощным фактором защиты от многих неврологических заболеваний.
Правда, официальная медицина не очень серьезно относилась к ароматерапии, и таких исследований не очень много. Но пандемия и долгий ковид сдвинули этот камень преткновения, и врачи все чаще прибегают к такому методу терапии. А ученые стали его активно изучать.